अमर उजाला बिल्ड 2026: ब्रजेश पाठक बोले- यूपी से गुंडाराज खत्म, हाइवे और एयरपोर्ट का बिछा जाल; निवेश की बहार

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों पर बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब प्रदेश का हर शहर और जिला निर्बाध बिजली सप्लाई से जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सोलर पैनल लगाने के मामले में सबसे आगे है और अब किसानों के ट्यूबवेलों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। बिजली और हरित ऊर्जा के मामले में यूपी आज देश का नेतृत्व कर रहा है।



कायाकल्प योजना से बदले सरकारी स्कूल

शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब परिषदीय सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद बदहाल थी और उनकी बाउंड्रीवॉल तक टूटी रहती थीं। सरकार ने 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत इन सभी स्कूलों की सूरत बदल दी है, जिससे प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधरा है।



बीमारू राज्य का टैग खत्म, हर संभव मदद का भरोसा

अपने संबोधन के अंत में डिप्टी सीएम ने दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। दुनिया भर के उद्योगपति यहाँ निवेश करने के इच्छुक हैं और प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद, सुरक्षा और पारदर्शी माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।