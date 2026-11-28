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अधिवक्ता गिरेंद्र पाल सिंह की ओर से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में नियमों के विपरीत डॉक्टरों को दी गई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निरस्त करने, इन नियुक्तियों की समीक्षा कर नियमावली के अनुसार पूर्णकालिक नियुक्तियां करने, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, विभिन्न समितियों में एससी, ओबीसी सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

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लखनऊ। केजीएमयू में नियुक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भारतीय समन्वय संगठन ने शुक्रवार शाम को मार्च निकाला और राज्यपाल एवं केजीएमयू कुलपति को ज्ञापन भेजा।