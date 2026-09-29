Lucknow News: धर्मांतरण का दबाव बनाने और यौन शोषण का आरोप

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पीड़िता ने बताया कि 2021 में वह नाबालिग थी और कक्षा-11 की छात्रा थी। शाहनवाज स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता था। लोकलाज के कारण उसने परिजनों को इसकी शिकायत नहीं की। आरोपी ने एक दिन उसके घर के बाहर सिंदूर से मांग भर दी। आरोपी ने उसकी फोटो खींच ली और उसी के आधार पर धमकाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।पाक होने के लिए कही बुर्का पहनने की बातयुवती ने आरोप लगाया कि शाहनवाज ने उसे पाक होने के लिए धर्मांतरण करने और बुर्का पहनने के लिए कहा। उसने जबरन कलमा भी पढ़ा दिया। विरोध करने पर शाहनवाज के भाई सिराज और शाहरुख ने उसे जाति सूचक गालियां दीं। आरोपियों ने धर्मांतरण कराने के लिए मौलाना बुलाने की धमकी भी दी।पीड़िता ने बताया कि 24 सितंबर को मामले का वीडियो बनाकर उसने थाने में शिकायत की। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।