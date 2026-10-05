यूपी: अखिलेश ने भाजपा पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप, बोले- दवा कंपनियों पर ये कैसे कसेंगे शिकंजा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर दवा कंपनियों से कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार खुद कमीशनखोरी में लिप्त हो, वह दवा कंपनियों पर कैसे शिकंजा कसेगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार को जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी चरम पर है। महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दवाओं की कीमत बढ़ने के लिए भी उन्होंने कमीशन को जिम्मेदार ठहराया।उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरों की झूठी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर मुकदमे हटवाने, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने और सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद संरक्षण देने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि डबल इंजन की आपसी टकराहट में प्रदेश पिस रहा है। बाढ़ से प्रदेश प्रभावित है और अधिकारियों में घूसखोरी को लेकर होड़ मची है। जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है।अखिलेश ने वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि पीडीए सरकार बनने पर रानी दुर्गावती की सोने की तलवार वाली स्वर्णिम प्रतिमा रिवरफ्रंट पर स्थापित की जाएगी।