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यूपी: अखिलेश ने भाजपा पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप, बोले- दवा कंपनियों पर ये कैसे कसेंगे शिकंजा

Mon, 05 Oct 2026 09:19 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 05 Oct 2026 09:19 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने कहा कि चढ़ावा चोरों की झूठी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर मुकदमे हटवाने, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने और सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद संरक्षण देने का आरोप लगाया।

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Akhilesh Yadav asked: How will the commission-taking BJP government crack down on pharmaceutical companies?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर दवा कंपनियों से कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार खुद कमीशनखोरी में लिप्त हो, वह दवा कंपनियों पर कैसे शिकंजा कसेगी।

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सोमवार को जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी चरम पर है। महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दवाओं की कीमत बढ़ने के लिए भी उन्होंने कमीशन को जिम्मेदार ठहराया।
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उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरों की झूठी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर मुकदमे हटवाने, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने और सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद संरक्षण देने का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि डबल इंजन की आपसी टकराहट में प्रदेश पिस रहा है। बाढ़ से प्रदेश प्रभावित है और अधिकारियों में घूसखोरी को लेकर होड़ मची है। जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है।


रिवरफ्रंट पर लगाएंगे रानी दुर्गावती की प्रतिमा
अखिलेश ने वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि पीडीए सरकार बनने पर रानी दुर्गावती की सोने की तलवार वाली स्वर्णिम प्रतिमा रिवरफ्रंट पर स्थापित की जाएगी।

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