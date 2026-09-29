Lucknow News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दी श्रद्धांजलि

लखनऊ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने सोमवार को भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्वविद्यालय परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इकाई मंत्री आर्यन कुशवाहा ने कहा, भगत सिंह का जीवन त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। इकाई उपाध्यक्ष आर्यन शर्मा, दिव्यांशु सिंह, आर्या कुशवाहा, करण अवस्थी, रिया पांडेय, नमन गिरी, अंश दीक्षित, आयुष सिंह, हिमांशु सिंह व कमलेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

विज्ञापन