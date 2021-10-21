Lucknow News: आईटीआई में प्रवेश की तिथि समाप्त

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लखनऊ। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। आईटीआई प्लेसमेंट सेल के अधिकारी एमए खां ने बताया कि पांच चरणों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई। अब तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। सोमवार तक सभी कोर्सों में सीटें भर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है। वह अब अवकाश के बाद काउंसिलिंग के लिए आ सकते हैं।