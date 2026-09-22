Lucknow News: निबंध में अदिति, भाषण में निहित अव्वल

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लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग ने सोमवार को छात्राओं के लिए निबंध, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना था। निबंध प्रतियोगिता में अदिति श्रीवास्तव प्रथम, श्वेता कश्यप द्वितीय और अनन्या साहू तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में अर्पिता शर्मा ने पहला, यास्मीन खातून ने दूसरा और आराधना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अदिति श्रीवास्तव और रिया गुप्ता को सांत्वना पुरस्कार मिला। भाषण प्रतियोगिता में निहित सिंह प्रथम, अल्शिफा नूरी द्वितीय और सिंवागी तृतीय रहीं। खुशनुमा और अनन्या को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्राचार्य मंजुला उपाध्याय, राजनीतिशास्त्र विभाग की ज्योत्सना गौतम व दीक्षा मौजूद रहीं।