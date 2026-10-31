Lucknow News: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एसीएस होम और डीजीपी, गनर तैनात

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उषा तिवारी ने बताया कि डीजीपी ने उनसे कहा कि आपके साथ पूरा न्याय होगा। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद की बात कही। उषा के मुताबिक उन्होंने डीजीपी से आरोपी ऋषभ को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इसके साथ ही भागे हुए आरोपी राजेश शुक्ला और दिव्या के एनकाउंटर की मांग उठाई।दोनों अफसर करीब 20 मिनट तक परिवार के साथ मौजूद रहे। उषा ने बताया कि शुक्रवार को दसवीं की पूजा चल रही थी। इसमें वह भी शामिल थीं। अधिकारियों के आने की सूचना पर वह घर पहुंचीं। उषा का कहना है कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आरोपियों के मकान के ध्वस्तीकरण के सवाल पर उषा ने बताया कि इस दिशा में भी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। डीजीपी के आने से पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार और डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे।घटनास्थल का किया निरीक्षणडीजीपी ने पीड़ित परिवार से बात करने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उषा का कहना है कि ऋषभ का चाचा 25 हजार का इनामी राजेश अभी भी भागा हुआ है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। ऐसे में वह परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।लगातार ठिकाने बदल रहा है आरोपीवारदात के बाद से राजेश लगातार ठिकाने बदल रहा है। पुलिस की चार टीमें तलाश में लगी हैं। राजेश की बेटी दिव्या पर भी 25 हजार का इनाम है। सर्विलांस की मदद से पुलिस दोनों की लोकेशन पता लगा रही है। पुलिस की एक टीम ने उन्नाव और आसपास के जिलों में दबिश दी लेकिन दोनों का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने कुछ रिश्तेदारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। राजेश के खिलाफ पहले गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले पंजीकृत हैं।पार्षद करवा रहे थे चबूतरे का निर्माणपीड़ित परिवार का कहना है कि चबूतरे का निर्माण स्थानीय पार्षद करवा रहे थे। इसमें उन लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। विवाद के बाद पार्षद ने निर्माण रुकवा दिया था। ऋषभ को लगता था कि शिवाजी चबूतरा बनवाना चाहते हैं। इसके कारण वह रंजिश मानता था। घटना वाले दिन ऋषभ ने ही शिवाजी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद हुआ था और आरोपी ने तीन लोगों की हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि अब तक इस मामले में पुलिस ऋषभ समेत उसके परिवार के छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।