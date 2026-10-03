फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   accused killed his friend out of greed to steal 2,200 In Lucknow police have arrested him

यूपी: बाइक गिरवी रखवाई, पैसों से शराब पार्टी की; बचे हुए 2200 रुपये हड़पने के लालच में दोस्त को मार डाला

Sat, 03 Oct 2026 08:02 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 08:02 PM IST
सार

लखनऊ में युवक की हत्या के मामले में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त ने 2200 रुपयों के लालच में की थी। हकीकत सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। आगे पढ़ें विस्तार से...

विज्ञापन
accused killed his friend out of greed to steal 2,200 In Lucknow police have arrested him
हत्या। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी लखनऊ में बिजनौर के रहीमाबाद गांव में 28 सितंबर की रात श्रमिक सचिन की हत्या उसके दोस्त बिरजू ने करंट लगाकर की थी। आरोपी ने सिर्फ 2200 रुपयों के लालच में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी बिरजू को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन


इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि सचिन के पिता मेडीलाल ने एक अक्तूबर को गांव के ही बिरजू, तेजू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गईं। टीमों ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर बिरजू को गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन

परिचित के पास बाइक गिरवी रखवा दी

पूछताछ में बिरजू ने बताया कि वह और सचिन दोस्त थे। अक्सर उसके घर पर शराब पीते थे। 28 सितंबर की सुबह सचिन ने उससे रुपये मांगे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने सचिन की बाइक एक परिचित के पास गिरवी रखवा दी। इससे मिले रुपये से दोनों ने शराब पी और बाद में उसके घर पर भी पार्टी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

करंट लगाकर हत्या कर दी

बिरजू के मुताबिक, नशा अधिक होने पर सचिन बेसुध हो गया। सचिन के पास 2,200 रुपये देखकर उसके मन में लालच आया और उसने रुपये हासिल करने के लिए हत्या की साजिश रची। उसने लोहे के कूलर और तार की मदद से सचिन को करंट लगाकर हत्या कर दी। किसी को शक न हो, इसलिए उसने शव को घर से करीब 300 मीटर दूर एक मकान की दीवार के सहारे टिका दिया। हत्या में तेजू और एक अज्ञात व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed