यूपी: बाइक गिरवी रखवाई, पैसों से शराब पार्टी की; बचे हुए 2200 रुपये हड़पने के लालच में दोस्त को मार डाला

राजधानी लखनऊ में बिजनौर के रहीमाबाद गांव में 28 सितंबर की रात श्रमिक सचिन की हत्या उसके दोस्त बिरजू ने करंट लगाकर की थी। आरोपी ने सिर्फ 2200 रुपयों के लालच में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी बिरजू को गिरफ्तार कर लिया।

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परिचित के पास बाइक गिरवी रखवा दी

इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि सचिन के पिता मेडीलाल ने एक अक्तूबर को गांव के ही बिरजू, तेजू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गईं। टीमों ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर बिरजू को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में बिरजू ने बताया कि वह और सचिन दोस्त थे। अक्सर उसके घर पर शराब पीते थे। 28 सितंबर की सुबह सचिन ने उससे रुपये मांगे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने सचिन की बाइक एक परिचित के पास गिरवी रखवा दी। इससे मिले रुपये से दोनों ने शराब पी और बाद में उसके घर पर भी पार्टी की।

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करंट लगाकर हत्या कर दी

बिरजू के मुताबिक, नशा अधिक होने पर सचिन बेसुध हो गया। सचिन के पास 2,200 रुपये देखकर उसके मन में लालच आया और उसने रुपये हासिल करने के लिए हत्या की साजिश रची। उसने लोहे के कूलर और तार की मदद से सचिन को करंट लगाकर हत्या कर दी। किसी को शक न हो, इसलिए उसने शव को घर से करीब 300 मीटर दूर एक मकान की दीवार के सहारे टिका दिया। हत्या में तेजू और एक अज्ञात व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है।