Lucknow News: जाली दस्तावेज के सहारे फर्जीवाड़े का आरोप

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लखनऊ। निगोहां के शहीद नगर कॉलोनी में रहने वाली जॉली अब्राहम ने देवर समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2017 में उनके दिवंगत पति अब्राहम मैनेथ ने एक एजुकेशनल सोसाइटी बनाई थी, जिसके तहत स्कूल का संचालन होता है। जॉली के मुताबिक संस्था में वह सचिव हैं, जबकि उनका बेटा एबी अब्राहम उपाध्यक्ष पद पर है। इसके पहले उनके पति संस्था के अध्यक्ष थे। आरोप है कि पति की मौत के बाद देवर फिनि मैथूस ने अपने साथियों रोहित सिंह, रमेश कुमार उड़कुड़ी हरिनखेड़े, श्वेता शुक्ला, अनिल रोनाल्ड व अन्य के साथ मिलकर संस्था के जाली दस्तावेज तैयार कर लिए। मामले की जानकारी होने पर पीड़िता ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स में शिकायत की। छानबीन के दौरान अगस्त 2026 में आरोपियों की समिति की सूची निरस्त कर दी गई। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर आरोपी पीड़िता के मानसरोवर योजना स्थित घर में घुस गए और गाली गलौज की। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से मामले की शिकायत की। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी रविंद्र ने बाताय कि रिपोर्ट कर ली गई है। जांच में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।