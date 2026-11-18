बुधवार की सुबह 1:21 बजे बजे परिक्रमा का निर्धारित मुहूर्त था, लेकिन रामनाम की लगन ऐसी कि श्रद्धालुओं ने शुभ घड़ी की प्रतीक्षा किए बिना ही परिक्रमा शुरू कर दी। देखते ही देखते परिक्रमा की परिधि मानव शृंखला में बदल गई। रात गहराती गई और परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की कतारें लंबी होती गईं। रात के सन्नाटे को रामधुन ने तोड़ा तो सुबह की पहली किरण के साथ जय श्रीराम का उद्घोष पूरी रामनगरी में गूंजने लगा।कोई परिवार के साथ परिक्रमा कर रहा था तो कोई अकेले ही रामनाम का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। बुजुर्गों की लाठी के साथ बढ़ते कदम हों या युवाओं का उत्साह, महिलाओं की टोली हो या बच्चों की चहक, हर किसी की मंजिल एक थी, रामनगरी की परिक्रमा और पुण्य का अर्जन। कहीं भजन मंडलियां चल रही थीं तो कहीं श्रद्धालु एक-दूसरे को जय श्रीराम कहकर उत्साह बढ़ा रहे थे। 24 घंटे से अधिक समय तक परिक्रमा का सिलसिला चलता रहा।

एडीजी जोन समेत आला अधिकारी रहे मुस्तैद श्रद्धालुओं के इस विराट जनसमागम के बीच मेला क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कमान प्रशासन के हाथों में रही। एटीएस ने मोर्चा संभाल रखा था। ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही थी। एडीजी जोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, डीआईजी सोमेन बर्मा, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। परिक्रमा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, फुल हुए होटल-धर्मशालाएं चौदहकोसी परिक्रमा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे रामनगरी की ठहरने की व्यवस्थाएं कम पड़ गईं। मंगलवार दोपहर से ही गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में कमरों के लिए मारामारी शुरू हो गई। बुधवार दोपहर एक बजे तक यही स्थिति बनी रही। परिवार और सामान लेकर पहुंचे श्रद्धालु एक ठिकाने से दूसरे तक भटकते रहे, लेकिन अधिकांश जगहों पर उन्हें कमरा नहीं मिला।



रामपथ, हनुमानगढ़ी, नया घाट और राम की पैड़ी के आसपास धर्मशालाओं के बाहर लोगों की पूछताछ चलती रही। कहीं रिसेप्शन से ही कमरा खाली न होने की बात कहकर लौटा दिया गया तो कहीं किराया सुनकर श्रद्धालुओं ने ठहरने का इरादा बदल दिया। कई होटलों में कमरे उपलब्ध थे, वहां 2500 से तीन हजार रुपये तक किराया बताया गया। सामान्य दिनों में 800 से एक हजार रुपये में मिलने वाले कमरों के लिए तीन गुना तक रकम मांगी गई।



कमरा नहीं मिलने पर कई परिवारों ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। राम की पैड़ी पर सुबह पांच बजे दर्जनों श्रद्धालु चादर बिछाकर सोते मिले। मठ-मंदिरों और आश्रमों में भी लोगों ने शरण ली, लेकिन वहां भी भीड़ के चलते जगह मिलना आसान नहीं था। प्रयागराज निवासी रमेश निषाद ने बताया कि परिवार के साथ सुबह से कमरा खोज रहे हैं। पांच-छह जगह देखे, एक जगह तीन हजार रुपये किराया बताया गया। बलरामपुर निवासी सुनीता पाटिल ने बताया कि मंगलवार को होटल तलाश रहे थे। कहीं जगह नहीं मिली तो राम की पैड़ी पर कुछ घंटे बितानी पड़ी।





