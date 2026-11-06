Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A market for the skills of persons with disabilities

Lucknow News: दिव्यांगों के हुनर को मिला बाजार, 25 संस्थाओं ने लगाए स्टॉल

Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
A market for the skills of persons with disabilities
जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 
लखनऊ। जवाहर भवन परिसर में लगे दिव्य दिवाली मेला-2026 में दिव्यांगों के हुनर को पहचान और उनके उत्पादों को बाजार मिला। इसमें नौ विभागीय और 16 स्वैच्छिक संस्थाओं ने स्टाॅल लगाए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से आयोजित मेले का उद्घाटन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण की ओर से लगाए गए स्टाॅल पर जूट के बैग मिट्टी के दीये, मूर्ति, गमला, खाद्य सामग्री की बिक्री की गई। अधीक्षिका प्रेरणा कुमारी ने बताया कि यह उत्पाद आश्रय गृह में रहने वाली महिलाओं ने तैयार किए हैं। करीब एक साल पहले संस्थान में यह कार्य शुरू किया गया है। अलीगंज स्थित चेतना संस्था के स्टाॅल पर दिव्यांगों की ओर से तैयार की गई मोमबत्ती, लिफाफा, तेल मसाला, प्रसाद वाला दोना आदि की बिक्री की गई।

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

जवाहर भवन परिसर में लगा दिव्य दिवाली मेला। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed