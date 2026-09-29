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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   82,000 voters for the Lucknow Division Graduates' constituency seat and 18,000 for the Teachers constituency seat.

Lucknow News: लखनऊ खंड स्नातक सीट पर 82 हजार, शिक्षक सीट पर 18 हजार मतदाता

Tue, 29 Sep 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:50 AM IST
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82,000 voters for the Lucknow Division Graduates' constituency seat and 18,000 for the Teachers constituency seat.
लखनऊ। लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए जिले में मतदान केंद्र और मतदाताओं की संख्या तय कर दी गई है। 31 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 82,157 मतदाता हैं। इनके लिए 121 मतदान केंद्रों पर कुल 137 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 17,980 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 121 मतदान केंद्र और इतने ही मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं।
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स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 14,674 मतदाता सरोजनीनगर में हैं। इसके बाद लखनऊ पूर्व में 13,262, कैंटोनमेंट में 10,866, बख्शी का तालाब में 11,075, लखनऊ उत्तर में 9,825, लखनऊ पश्चिम में 9,388, लखनऊ मध्य में 3,289, मलिहाबाद में 4,756 मतदाता और मोहनलालगंज में 5,022 मतदाता हैं।
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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सरोजनीनगर में सबसे अधिक 2,994 मतदाता हैं। लखनऊ पूर्व में 2,992, लखनऊ उत्तर में 2,937, लखनऊ पश्चिम में 2,731 और बख्शी का तालाब में 2,282 मतदाता हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट में 1,696, लखनऊ मध्य में 1,031, मलिहाबाद में 781 और मोहनलालगंज में 536 शिक्षक मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 15 अतिरिक्त मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सभी 121 मतदान केंद्रों पर एक-एक मतदेय स्थल होगा।
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