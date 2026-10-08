Lucknow News: इटौंजा में बाढ़ पीड़ितों को 750 राशन किट बांटी

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तहसीलदार शरद सिंह के मुताबिक, किट में 10-10 किलो चावल और आटा, दो-दो किलो अरहर व चने की दाल, एक-एक किलो चीनी और रिफाइंड तेल, नहाने व कपड़े धोने के दो-दो साबुन, मोमबत्ती, माचिस, नमक, मसाला और तिरपाल शामिल है।लासा गांव के पास मंगलवार सुबह बाढ़ के पानी में डूबने से 18 वर्षीय विमल की मौत हो गई थी। बख्शी का तालाब विधायक योगेश शुक्ला ने बुधवार को गांव पहुंचकर मृतक के पिता कृष्ण कुमार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा और परिवार को सांत्वना दी।गोमती का जलस्तर बढ़ने से बुधवार को सीजी सिटी की कई सड़कें जलमग्न हो गईं। प्लासियो मॉल, मरक्यूर होटल, मातृ-शिशु अस्पताल और पुलिस मुख्यालय के आसपास पानी भर गया। सरसवां, ओमेक्स रेजीडेंसी समेत आसपास के इलाकों में भी लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई मार्गों पर आवागमन बाधित रहा।