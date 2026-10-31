फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   43 alternative centers to address fertilizer shortages

Lucknow News: खाद की किल्लत से निपटने के लिए 43 वैकल्पिक केंद्र

Sat, 31 Oct 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
43 alternative centers to address fertilizer shortages
खाद।
लखनऊ। जिले में बी-पैक्स के कुछ केंद्रों के न खुलने से किसानों को खाद की उपलब्धता में परेशानी न हो, इसके लिए सहकारिता विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। जिले में 43 सहकारी संस्थाओं और अन्य केंद्रों के माध्यम से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसान अपनी जरूरत के अनुसार इन केंद्रों से खाद प्राप्त कर सकेंगे।
विज्ञापन


सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता की ओर से जारी सूची में सरोजनीनगर, बीकेटी, मोहनलालगंज, माल, मलिहाबाद, गोसाईंगंज, चिनहट और काकोरी विकास खंडों के केंद्र शामिल किए गए हैं। इनमें आईएफएफडीसी, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों, पैक्सफेड, कृषकों और एग्री जंक्शन के बिक्री केंद्र शामिल हैं।
विज्ञापन


सरोजनीनगर में बिजनौर, गौरी बाजार, मुल्लाहीखेड़ा और मिर्जापुर लातौवा समेत कई स्थानों पर खाद मिलेगी। बीकेटी में इटौंजा, अमानीगंज, बसहा, करौंदी मानपुर और कठवारा के केंद्रों को शामिल किया गया है। वहीं, मोहनलालगंज में मंगतैया, कुंदनखेड़ा, रामगढ़ी, अमजदपुर और जौखंडी समेत कई केंद्रों पर वितरण की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी तरह माल और मलिहाबाद में गहदो, गौरैया, पारा, बक्खाखेड़ा और काकराबाद सहित विभिन्न केंद्रों पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। गोसाईंगंज और काकोरी क्षेत्र के किसानों के लिए भी वैकल्पिक बिक्री केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed