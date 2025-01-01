Lucknow News: फैजुल्लागंज में 10 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू

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हालांकि, यह अस्पताल सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही संचालित हो रहा है। यहां जरूरी दवाओं के साथ सामान्य मरीजों की भर्ती की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में हर दिन मौसमी बीमारियों से ग्रस्त करीब 50-60 मरीज आ रहे हैं, जबकि 27 टीमें इलाके में घर-घर जाकर बीमार लोगों को दवा बांट रही हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि गंभीर मरीजों को रामसागर मिश्रा समेत दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए इलाके में 24 घंटे एंबुलेंस भी तैनात की गई है।फैजुल्लागंज में बने 50 बेड हॉस्पिटल के आसपास अभी जलभराव है। अस्पताल मार्ग पर कीचड़ और कई जगह पानी भरा है। बाढ़ के बाद से अभी तक अस्पताल की सफाई भी नहीं कराई गई है। ऐसे में यहां मरीजों की भर्ती शुरू नहीं की गई है। सीएमओ के अनुसार, यह अस्पताल अगले माह से शुरू कराने की उम्मीद है।