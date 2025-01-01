Lucknow News: फैजुल्लागंज में 10 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
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लखनऊ। फैजुल्लागंज इलाके में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया है। डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती भी हो गई है।
हालांकि, यह अस्पताल सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही संचालित हो रहा है। यहां जरूरी दवाओं के साथ सामान्य मरीजों की भर्ती की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में हर दिन मौसमी बीमारियों से ग्रस्त करीब 50-60 मरीज आ रहे हैं, जबकि 27 टीमें इलाके में घर-घर जाकर बीमार लोगों को दवा बांट रही हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि गंभीर मरीजों को रामसागर मिश्रा समेत दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए इलाके में 24 घंटे एंबुलेंस भी तैनात की गई है।
50 बेड हॉस्पिटल के आस पास पानी हटे तब शुरू होगा
फैजुल्लागंज में बने 50 बेड हॉस्पिटल के आसपास अभी जलभराव है। अस्पताल मार्ग पर कीचड़ और कई जगह पानी भरा है। बाढ़ के बाद से अभी तक अस्पताल की सफाई भी नहीं कराई गई है। ऐसे में यहां मरीजों की भर्ती शुरू नहीं की गई है। सीएमओ के अनुसार, यह अस्पताल अगले माह से शुरू कराने की उम्मीद है।
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हालांकि, यह अस्पताल सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही संचालित हो रहा है। यहां जरूरी दवाओं के साथ सामान्य मरीजों की भर्ती की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में हर दिन मौसमी बीमारियों से ग्रस्त करीब 50-60 मरीज आ रहे हैं, जबकि 27 टीमें इलाके में घर-घर जाकर बीमार लोगों को दवा बांट रही हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि गंभीर मरीजों को रामसागर मिश्रा समेत दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए इलाके में 24 घंटे एंबुलेंस भी तैनात की गई है।
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50 बेड हॉस्पिटल के आस पास पानी हटे तब शुरू होगा
फैजुल्लागंज में बने 50 बेड हॉस्पिटल के आसपास अभी जलभराव है। अस्पताल मार्ग पर कीचड़ और कई जगह पानी भरा है। बाढ़ के बाद से अभी तक अस्पताल की सफाई भी नहीं कराई गई है। ऐसे में यहां मरीजों की भर्ती शुरू नहीं की गई है। सीएमओ के अनुसार, यह अस्पताल अगले माह से शुरू कराने की उम्मीद है।
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