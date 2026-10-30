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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 PM, 30-Oct-2026
प्रयागराज : ग्राम प्रधान रहस्यमय ढंग से लापता, मोबाइल भी स्वीच ऑफ, रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन में जुटी पुलिसविकास खंड सोरांव के मनसैता गांव के ग्राम प्रधान जानकीनाथ यादव बृहस्पतिवार शाम से लापता हो गए हैं। देर रात तक खोजबीन की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। उनके दोनों फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। और पढ़ें
12:29 PM, 30-Oct-2026
वाराणसी: ऋण बंद कराने के नाम पर 23 लाख रुपये हड़पे, डीएसए पर धोखाधड़ी का आरोप; केस दर्ज कर कार्रवाई की मांगवाराणसी में ऋण बंद कराने के नाम पर 23 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने डीएसए पर धोखाधड़ी कर रकम लेने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि ऋण समाप्त कराने का भरोसा देकर उससे लाखों रुपये लिए गए, लेकिन ऋण बंद नहीं कराया गया। और पढ़ें
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12:20 PM, 30-Oct-2026
वाराणसी: 1.71 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप, जनरल मैनेजर समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिजवाराणसी में 1.71 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में जनरल मैनेजर समेत चार आरोपियों को राहत नहीं मिली। अदालत ने चारों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों पर करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। और पढ़ें
12:18 PM, 30-Oct-2026
करवा चौथ- चलनी से चांद का दीदार कर, पति के हाथ से तोड़ा निर्जला व्रतकरवा चौथ- चलनी से चांद का दीदार कर, पति के हाथ से तोड़ा निर्जला व्रत और पढ़ें
12:17 PM, 30-Oct-2026
देर रात प्रतियोगी छात्रों ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाए नारेदेर रात प्रतियोगी छात्रों ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाए नारे और पढ़ें
12:15 PM, 30-Oct-2026
सीबीएसई: 10वीं-12वीं के सैंपल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम जारी, मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध; इन विषयों में व्यवस्थाकक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम जारी कर दी गई है। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं और व्यावसायिक विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यार्थी इनके माध्यम से परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और अंक विभाजन को समझकर बेहतर तैयारी कर सकेंगे। और पढ़ें
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12:14 PM, 30-Oct-2026
सुना है क्या: 'फंसती दिखी गर्दन तो हो लिए किनारे', साथ ही 'सोशल मीडिया वाले नेता जी व पैसा बोलता है' के किस्सेयूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासन में तमाम ऐसे किस्से हैं, जो हैं तो उनके अंदरखाने के... लेकिन, चाहे-अनचाहे बाहर आ ही जाते हैं। ऐसे किस्सों को आप अमर उजाला के "सुना है क्या" सीरीज में पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस बार क्या है खास... और पढ़ें
12:10 PM, 30-Oct-2026
पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती कराने के लिए सपा टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के साथपुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती कराने के लिए सपा टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के साथ और पढ़ें
12:09 PM, 30-Oct-2026
फतेहपुर हादसा: डंपर की टक्कर से किसान की मौत, दो मजदूर गंभीर घायल, करवाचौथ पर पति का इंतजार करती रही पत्नीFatehpur News: बकेवर थाना क्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर गांव के पास खेत से काम निपटाकर घर लौट रहे किसान को बेकाबू डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनके साथ मौजूद दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। और पढ़ें
12:09 PM, 30-Oct-2026