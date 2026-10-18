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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 18 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 18 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 18-Oct-2026

Unnao News: एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम

एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

पीडीए को मजबूत करने के लिए गांवों व कस्बों तक पहुंचे कार्यकर्ता : शाक्य

शाहजहांपुर। सपा के प्रदेश सचिव डॉ. नवल किशोर शाक्य ने पीडीए जनसंवाद अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संवाद करें। और पढ़ें
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01:29 AM, 18-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: त्योहार में यातायात व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती

त्योहारों का समय चल रहा है। ऐसे में शहर में भीड़ बढ़ने लगी है लेकिन अब तक नगर और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Unnao News: गांजा तस्कर को 13 माह की सजा

गांजा तस्कर को 13 माह की सजा और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Ballia News: शिव धनुष टूटते ही गूंजा जयश्रीराम

As soon as Shiva's bow broke, chants of 'Jai Shri Ram' rang out. और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026

Shahjahanpur News: नवनिर्मित सड़कों की महापौर ने परखी गुणवत्ता

शाहजहांपुर। महापौर अर्चना वर्मा ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन और नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी। और पढ़ें
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01:28 AM, 18-Oct-2026

Bareilly News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026

Unnao News: मायके वाले बयान से मुकरे, पति बरी

मायके वाले बयान से मुकरे, पति बरी और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026

Bhadohi News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च

Congress holds a march demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026

Ballia News: संपूर्ण समाधान दिवस में 299 में से 26 मामले ही माैके पर सुलझे

Out of 299 cases at the 'Sampoorna Samadhan Diwas' (Comprehensive Grievance Redressal Day), only 26 were resolved on the spot. और पढ़ें
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