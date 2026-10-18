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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 18-Oct-2026
Unnao News: एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजामएडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026
पीडीए को मजबूत करने के लिए गांवों व कस्बों तक पहुंचे कार्यकर्ता : शाक्यशाहजहांपुर। सपा के प्रदेश सचिव डॉ. नवल किशोर शाक्य ने पीडीए जनसंवाद अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संवाद करें। और पढ़ें
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01:29 AM, 18-Oct-2026
Sant Kabir Nagar News: त्योहार में यातायात व्यवस्था बनी बड़ी चुनौतीत्योहारों का समय चल रहा है। ऐसे में शहर में भीड़ बढ़ने लगी है लेकिन अब तक नगर और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026
Unnao News: गांजा तस्कर को 13 माह की सजागांजा तस्कर को 13 माह की सजा और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026
Ballia News: शिव धनुष टूटते ही गूंजा जयश्रीरामAs soon as Shiva's bow broke, chants of 'Jai Shri Ram' rang out. और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026
Shahjahanpur News: नवनिर्मित सड़कों की महापौर ने परखी गुणवत्ताशाहजहांपुर। महापौर अर्चना वर्मा ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन और नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी। और पढ़ें
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01:28 AM, 18-Oct-2026
Bareilly News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पहुंचे लोगमतदाता सूची में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026
Unnao News: मायके वाले बयान से मुकरे, पति बरीमायके वाले बयान से मुकरे, पति बरी और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026
Bhadohi News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्चCongress holds a march demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar और पढ़ें
01:28 AM, 18-Oct-2026