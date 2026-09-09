iPhone 18 Launch Live: आईफोन 18 प्रो से लेकर पहले फोल्डेबल आईफोन तक, आज एपल क्या-क्या लॉन्च कर सकता है?

एपल आज अपने 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट में आईफोन 18 समेत कई नए प्रोडक्ट्स से पर्दा उठा सकती है। कंपनी का यह लॉन्च इवेंट भारत में रात 10.30 बजे से लाइव देखा जा सकेगा। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन सबसे बड़े आकर्षण हो सकते हैं। इनके अलावा नई एपल वॉच सीरीज समेत कुछ नए गैजेट्स भी पेश किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इवेंट में एपल क्या-क्या लॉन्च कर सकती है।

एपल का पहला फोल्डेबल आईफोन होगा सबसे बड़ा सरप्राइज इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण एफल का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। इसे रिपोर्ट्स में फिलहाल iPhone Ultra या Foldable iPhone कहा जा रहा है। नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फोल्डेबल मॉडल में करीब 7.7 इंच की अंदर की स्क्रीन और 5.3 इंच की बाहरी डिस्प्ले हो सकती है। इसमें दो 48MP रियर कैमरे, एक फ्रंट कैमरा और A20 Pro चिप दिए जाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि इसमें Face ID की जगह पावर बटन में Touch ID मिलने की संभावना जताई गई है।

A20 चिपसेट से लैस होगी प्रो सीरीज iPhone 18 Pro Max में बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है। iPhone 18 Pro सीरीज में नया A20 Pro चिपसेट, छोटा डायनामिक आईलैंड, बदला हुआ कैमरा कंट्रोल और नए कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा करती हैं कि इस मॉडल में वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा दिया जा सकता है, जिससे कैमरा सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सभी जानकारी लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित है, एपल ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर नजर अगर खबरों की मानें तो इस बार इवेंट में कंपनी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पहले पेश करेगी, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 की लॉन्च को 2027 के शुरुआती महीनों के लिए टाला जा सकता है। एपल की सप्लाई चेन से जुड़ी रिपोर्ट्स भी बेस मॉडल को 2027 की शुरुआत में लाए जाने की संभावना की ओर इशारा करती हैं।