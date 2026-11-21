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बसवन्ना की विरासत कर्नाटक के इतिहास, पहचान और सामाजिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है।

किताब को लेकर बंगलूरू और बेलगावी में मामले दर्ज किए गए हैं।

लेखक को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, रवि हंज दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले थे। इसी दौरान उन्हें कोच्चि एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बेलगावी पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। बंगलूरू और बेलगावी पुलिस ने भी उनके खिलाफ ऐसे नोटिस जारी किए थे। कोच्चि में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कर्नाटक पुलिस को सौंप दिया गया।कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रवि हंज की किताब 'बसव मंटपा' के जरिए गुरु बसवन्ना के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि हंज ने शुरुआत में ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वह भारत छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन गृह विभाग की जांच में पता चला कि वह पड़ोसी राज्य में मौजूद थे। इसके बाद उन्हें खोजकर जांच में पेश होने का नोटिस दिया गया।गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने बताया कि रवि हंज अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और पूछताछ की जरूरत के बारे में अमेरिकी दूतावास को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकता किसी को भारतीय कानून से ऊपर नहीं रखती और न ही जांच या जवाबदेही से छूट देती है।इस विवाद के बाद कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 'बसव मंटपा' किताब को जब्त करने और रवि हंज व पत्रकार-प्रकाशक विश्वेश्वर भट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दी थी। विश्वेश्वर भट कन्नड़ अखबार के संपादक भी हैं। वीरशैव-लिंगायत समुदाय के बड़े वर्ग ने बसवेश्वर के कथित अपमान पर नाराजगी जताई थी। एक इंटरव्यू में कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। इंटरव्यू वायरल होने के बाद रवि हंज ने माफी भी मांगी थी। कैबिनेट ने सोशल मीडिया से उनके कथित अपमानजनक वीडियो हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने पर भी सहमति जताई थी।