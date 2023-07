पढ़ें 3 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:29 AM, 03-Jul-2023 Sonipat News: मंशा पूरी न करने पर ठेकेदार को दी जान से मारने की धमकी Threatened to kill the contractor for not fulfilling the intention Threatened to kill the contractor for not fulfilling the intention और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Ghaziabad News: ऑनलाइन गेम से कमाने का झांसा देकर लाखों की ठगी खानपुर। ऑनलाइन गेम में प्रतिदिन लिंक शेयर कर हजारों रुपये कमाने का लालच देकर एक कंपनी ने लाखों रुपये की ठगी कर ली। कई दिन से लिंक शेयर करने पर पेमेंट ना आने पर लोगों को ठगी का अहसास हुआ। खानपुर। ऑनलाइन गेम में प्रतिदिन लिंक शेयर कर हजारों रुपये कमाने का लालच देकर एक कंपनी ने लाखों रुपये की ठगी कर ली। कई दिन से लिंक शेयर करने पर पेमेंट ना आने पर लोगों को ठगी का अहसास हुआ। और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Chamoli News: पूर्व सैनिकों ने वन रेंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई पूर्व सैनिकों ने वन रेंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई पूर्व सैनिकों ने वन रेंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Sonipat News: सीएम से सांसद तक शिकायत, पर समस्या का नहीं हुआ समाधान Complaint from CM to MP, but the problem was not resolved और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Kathua News: हाईवे पर शुरू हुआ सबसे बड़ा लंगर, देसी घी के मिलेंगे पकवान हाईवे पर शुरू हुआ सबसे बड़ा लंगर, देसी घी के मिलेंगे पकवान हाईवे पर शुरू हुआ सबसे बड़ा लंगर, देसी घी के मिलेंगे पकवान और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Etawah News: नहर में नहाने गए डूबने से मजदूर की मौत थाना क्षेत्र चितभवन नहर पुल के पास नहर में नहाने गए मजदूर की डूबने से मौत हो गई। गांव चांदनपुर कोठी के रहने वाले राकेश (42) पुत्र लाखन सिंह रविवार दोपहर बाद नहर में नहाने लगा उसी दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगा। थाना क्षेत्र चितभवन नहर पुल के पास नहर में नहाने गए मजदूर की डूबने से मौत हो गई। गांव चांदनपुर कोठी के रहने वाले राकेश (42) पुत्र लाखन सिंह रविवार दोपहर बाद नहर में नहाने लगा उसी दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगा। और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Etah News: हाईवे ही नहीं, मंदिर-स्कूल के पास धड़ल्ले से चल रहीं मधुशालाएं हाईवे ही नहीं, मंदिर-स्कूल के पास धड़ल्ले से चल रहीं मधुशालाएं हाईवे ही नहीं, मंदिर-स्कूल के पास धड़ल्ले से चल रहीं मधुशालाएं और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Ghaziabad News: महिलाओं को वीडियो बना रहे तीन गिरफ्तार पुलिस ने गंगनहर स्थित महिला घाट पर रविवार को स्नान कर रहीं महिलाओं की वीडियो बना रहे तीन युवकों का शांतिभंग में चालान किया। पुलिस ने गंगनहर स्थित महिला घाट पर रविवार को स्नान कर रहीं महिलाओं की वीडियो बना रहे तीन युवकों का शांतिभंग में चालान किया। और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Hisar News: सड़क के निर्माण कार्य के शुभारंभ पर नहीं पहुंचे नगर परिषद के नहीं पहुंचे अधिकारी, विधायक ने ईओ को फोन पर लगाई फटकार पुराना बस अड्डा से तोशाम रोड तक किया जाएगा सड़क का निर्माण, 65 लाख रुपये की आएगी लागत, तीन माह में पूरा होगा काम और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Sonipat News: ठगी करने वालों के बैंक खाते को खंगाला तो मिले साढ़े तीन हजार When the bank account of the fraudsters was scrutinized, three and a half thousand were found When the bank account of the fraudsters was scrutinized, three and a half thousand were found और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Ghaziabad News: साहिबाबाद में एसटीपी के पानी की आपूर्ति से पहले 1700 इकाइयों का दाम पर विरोध साइट चार औद्योगिक क्षेत्र की 1700 इकाईयों को 320 करोड़ रुपये की परियोजना में एसटीपी से शोधित पानी की आपूर्ति से पहले उद्यमियों ने तय दामों पर आवेदन करने से इन्कार कर दिया है। साइट चार औद्योगिक क्षेत्र की 1700 इकाईयों को 320 करोड़ रुपये की परियोजना में एसटीपी से शोधित पानी की आपूर्ति से पहले उद्यमियों ने तय दामों पर आवेदन करने से इन्कार कर दिया है। और पढ़ें

12:29 AM, 03-Jul-2023 Haridwar News: ब्रह्मकुंड से राजा मान सिंह की छतरी हटाने की उठी मांग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर बनी राजा मान सिंह की छतरी को उतारे जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत अमृत काल के अनुपालन में ब्रह्मकुंड मुक्ति अभियान चलाने की मांग की है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर बनी राजा मान सिंह की छतरी को उतारे जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत अमृत काल के अनुपालन में ब्रह्मकुंड मुक्ति अभियान चलाने की मांग की है। और पढ़ें