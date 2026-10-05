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खतरों के खिलाड़ी जीतकर मालामाल हुए अविनाश मिश्रा,रोहित शेट्टी ने ये सब दे दिया
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:12 PM IST
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रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन के विजेता का एलान हो चुका है। अभिनेता अविनाश मिश्रा इस शो के विजेता बने हैं। रविवार को, टीवी अभिनेता ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी जीती। उन्होंने ग्रैंड फिनाले में अभिनेता ऋत्विक धनजानी और ओरहान अवत्रामणि (ओरी) को हराया है। इस फिनाले में तीनों ने सीजन के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना किया।
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