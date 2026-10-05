स्विस प्रेसिडेंट पार्मेलिन का भारत दौरा लाइव: राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

10:33 AM, 05-Oct-2026 यह बैठक क्यों अहम है? इस राजनयिक बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रपति परमेलिन 7 अक्तूबर को दूसरे भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह आयोजन भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करेगा।

इस उपलब्धि के अवसर पर, विदेश मंत्रालय ने आर्थिक साझेदार के रूप में स्विट्जरलैंड के महत्व पर कहा कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के महत्व को भी जिक्र किया। इस राजनयिक बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रपति परमेलिन 7 अक्तूबर को दूसरे भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह आयोजन भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करेगा।इस उपलब्धि के अवसर पर, विदेश मंत्रालय ने आर्थिक साझेदार के रूप में स्विट्जरलैंड के महत्व पर कहा कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के महत्व को भी जिक्र किया।

10:31 AM, 05-Oct-2026 प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात दिन में आगे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति परमेलिन व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करेंगे। दिन में आगे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति परमेलिन व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करेंगे।

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10:27 AM, 05-Oct-2026 एक साल में दूसरी भारत यात्रा विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, राष्ट्रपति परमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा दक्षिण एशियाई देश की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। इसके साथ इस वर्ष देश की उनकी दूसरी यात्रा भी है। इससे पहले वे फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए यहां आ चुके हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, राष्ट्रपति परमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा दक्षिण एशियाई देश की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। इसके साथ इस वर्ष देश की उनकी दूसरी यात्रा भी है। इससे पहले वे फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए यहां आ चुके हैं।

10:26 AM, 05-Oct-2026 कब तक है यह दौरा? सोमवार को भारत पहुंचने के बाद, यह उच्च स्तरीय यात्रा 5 अक्तूबर से 7 अक्तूबर तक चलने वाली है, जिसमें राजनयिक जुड़ाव वाणिज्य, निवेश, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और कार्यबल गतिशीलता को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। सोमवार को भारत पहुंचने के बाद, यह उच्च स्तरीय यात्रा 5 अक्तूबर से 7 अक्तूबर तक चलने वाली है, जिसमें राजनयिक जुड़ाव वाणिज्य, निवेश, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और कार्यबल गतिशीलता को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।