रील बनी मुसीबत: गांधीजी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पड़ा भारी, इन्फ्लुएंसर महिला गिरफ्तार

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साइबर क्राइम ब्रांच की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपी की पहचान सिमरन पटेल के तौर पर की गई है, जो एक गृहिणी हैं और यहां अदाजन इलाके की रहने वाली हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग दस लाख फॉलोअर्स हैं।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, '1 अक्तूबर को पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील अपलोड की, जिसमें 500 रुपये के नोट पर गांधीजी की तस्वीर को अश्लील तरीके से दिखाया गया था। इसके साथ ही यौन संदर्भ वाली आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें और इशारे भी थे। उन्होंने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद एक नागरिक ने पुलिस से संपर्क किया।"पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें या बिना पुष्टि वाली सामग्री न फैलाएं और अगर उन्हें कोई फर्जी या आपत्तिजनक रील या पोस्ट दिखे तो अधिकारियों को सूचित करें। इसके साथ ही, सोशल मीडिया यूजर्स को राष्ट्रीय हस्तियों, धार्मिक या सामाजिक प्रतीकों से जुड़ी अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक सामग्री बनाने या शेयर करने के खिलाफ चेतावनी भी दी गई। कहा गया कि ऐसी गतिविधियां गैर-कानूनी हैं और इनके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है।