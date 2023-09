पढ़ें 27 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:29 AM, 27-Sep-2023 Saharanpur News: अवैध कालोनी में चला बुलडोजर, निर्माण कार्य ध्वस्त Bulldozer runs in illegal colony, construction work destroyed और पढ़ें

12:29 AM, 27-Sep-2023 Pilibhit News: अंगूठा लगवाकर राशन न देना पड़ेगा भारी, अधिकारी करेंगे जांच अंगूठा लगवाकर राशन न देना पड़ेगा भारी, अधिकारी करेंगे जांच अंगूठा लगवाकर राशन न देना पड़ेगा भारी, अधिकारी करेंगे जांच और पढ़ें

12:29 AM, 27-Sep-2023 Mau News: पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन स्थल का मिले दर्जा तो विकास को मिले रफ्तार पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन स्थल का मिले दर्जा विकास को मिले रफ्तार पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन स्थल का मिले दर्जा विकास को मिले रफ्तार और पढ़ें

12:29 AM, 27-Sep-2023 Una News: भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन का कानूनगो महासंघ ने किया विरोध प्रदेश सरकार की ओर से किए गए भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन एवं विभिन्न कार्यों की समय सीमा निर्धारण का विरोध संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश ने किया है। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन एवं विभिन्न कार्यों की समय सीमा निर्धारण का विरोध संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश ने किया है। और पढ़ें

12:29 AM, 27-Sep-2023 Chandauli News: राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 10 स्वस्थ बच्चों को दिए गए खिलौने Toys given to 10 healthy children under National Nutrition Month Toys given to 10 healthy children under National Nutrition Month और पढ़ें

12:29 AM, 27-Sep-2023 Sant Kabir Nagar News: पिटबुल से ज्यादा देसी खूंखार... 26 दिन में 1100 लोगों को काटा पिटबुल से ज्यादा देसी खूंखार... 26 दिन में 1100 लोगों को काटा और पढ़ें

12:28 AM, 27-Sep-2023 Gorakhpur News: ड्रोन कैमरा की मदद से पुलिस ने परखी शहर की सुरक्षा Police tested the security of the city with the help of drone camera और पढ़ें

12:27 AM, 27-Sep-2023 Chandauli News: मालगाड़ी की चपेट में आकर महिला की मौत Woman dies after being hit by goods train Woman dies after being hit by goods train और पढ़ें

12:27 AM, 27-Sep-2023 Kathua News: सहार खड्ड पुल की मरम्मत शुरू, एक माह में काम पूरा करने का दावा सहार खड्ड पुल की मरम्मत शुरू, एक माह में काम पूरा करने का दावा सहार खड्ड पुल की मरम्मत शुरू, एक माह में काम पूरा करने का दावा और पढ़ें