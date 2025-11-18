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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 1 September 2026

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पढ़ें 1 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 01 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 1 September 2026

लाइव अपडेट

01:58 AM, 01-Sep-2026

नेपाल में शवों की पहचान बड़ी चुनौती, DNA- निशानों से होगी अब पहचान!

Identifying bodies in Nepal is a major challenge; identification will now be based on DNA and other markers!
नेपाल में शवों की पहचान बड़ी चुनौती, DNA- निशानों से होगी अब पहचान! और पढ़ें
01:55 AM, 01-Sep-2026

Amroha News: शैक्षिक कागजाें में गड़बडी पर पालिका लिपिक को दी सेवानिवृत्ति

शैक्षिक कागजातों में गड़बड़ी मिलने पर डीआईओएस की गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निलंबित किए गए पालिका कर्मी अजय गोस्वामी को सेवानिवृत्त कर दिया गया। और पढ़ें
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01:54 AM, 01-Sep-2026

Mirzapur News: प्रयागराज जा रही बस पलटी, 16 यात्री हुए घायल

Bus bound for Prayagraj overturns; 16 passengers injured. और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026

Ambala News: अंबाला बार एसोसिएशन चुनाव - पहले दिन ही सभी प्रमुख पदों पर उतरे दावेदार

Ambala Bar Association Elections
अंबाला बार एसोसिएशन चुनाव - पहले दिन ही सभी प्रमुख पदों पर उतरे दावेदार और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026

Lucknow News: महिला ने करंट लगाकर की खुदकुशी

Woman commits suicide by electrocution
महिला ने करंट लगाकर की खुदकुशी और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026

Maharajganj News: खनुआ में छह बोरी कद्दू बीज के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Two accused arrested in Khanua with six sacks of pumpkin seeds. और पढ़ें
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01:54 AM, 01-Sep-2026

Prayagraj News: कार सवारों ने युवती को अगवाकर किया दुष्कर्म

कार सवारों ने युवती को अगवाकर किया दुष्कर्म और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026

Kushinagar News: 35 वाहनों का पंजीयन निलंबित और 20 ब्लैकलिस्ट

पडरौना। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 35 वाहनों का पंजीयन निलंबित और 20 ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026

Mirzapur News: सीखड़ के 11 गांवों के खेतों में भरा पानी, विंध्याचल में आरती स्थल और हरसिंगपुर में श्मशान घाट डूबे

Water has inundated fields across 11 villages in Seekhad; the *Aarti* site in Vindhyachal and the cremation ground in Harsingpur are submerged.
Water has inundated fields across 11 villages in Seekhad; the *Aarti* site in Vindhyachal and the cremation ground in Harsingpur are submerged. और पढ़ें
01:53 AM, 01-Sep-2026

Ghaziabad News: राजनगर एक्सटेंशन में वादे हजार, सुविधाएं नदारद

राजनगर एक्सटेंशन में वादे हजार, सुविधाएं नदारद और पढ़ें
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