पढ़ें 1 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:00 AM IST
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नेपाल में शवों की पहचान बड़ी चुनौती, DNA- निशानों से होगी अब पहचान!
01:55 AM, 01-Sep-2026
Amroha News: शैक्षिक कागजाें में गड़बडी पर पालिका लिपिक को दी सेवानिवृत्तिशैक्षिक कागजातों में गड़बड़ी मिलने पर डीआईओएस की गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निलंबित किए गए पालिका कर्मी अजय गोस्वामी को सेवानिवृत्त कर दिया गया। और पढ़ें
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Mirzapur News: प्रयागराज जा रही बस पलटी, 16 यात्री हुए घायलBus bound for Prayagraj overturns; 16 passengers injured. और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026
Ambala News: अंबाला बार एसोसिएशन चुनाव - पहले दिन ही सभी प्रमुख पदों पर उतरे दावेदार
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Lucknow News: महिला ने करंट लगाकर की खुदकुशी
01:54 AM, 01-Sep-2026
Maharajganj News: खनुआ में छह बोरी कद्दू बीज के साथ दो आरोपी गिरफ्तारTwo accused arrested in Khanua with six sacks of pumpkin seeds. और पढ़ें
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01:54 AM, 01-Sep-2026
Prayagraj News: कार सवारों ने युवती को अगवाकर किया दुष्कर्मकार सवारों ने युवती को अगवाकर किया दुष्कर्म और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026
Kushinagar News: 35 वाहनों का पंजीयन निलंबित और 20 ब्लैकलिस्टपडरौना। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 35 वाहनों का पंजीयन निलंबित और 20 ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। और पढ़ें
01:54 AM, 01-Sep-2026
Mirzapur News: सीखड़ के 11 गांवों के खेतों में भरा पानी, विंध्याचल में आरती स्थल और हरसिंगपुर में श्मशान घाट डूबे
01:53 AM, 01-Sep-2026