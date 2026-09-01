महाराष्ट्र: एनसीपी में अनबन की अटकलों के बीच सुनेत्रा के नेतृत्व में बैठक; क्या संदेश देना चाहती है पार्टी?

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में अंदरूनी मतभेद की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास देवगिरी बंगले पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान नाराज बताए जा रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष व सांसद सुनील तटकरे भी मौजूद थे।