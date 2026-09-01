आरक्षण पर भाजपा में जंग: मांझी-चिराग को संयम रखने की नसीहत; पार्टी नेतृत्व ने दोनों को क्या सलाह दी?

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आरक्षण के भीतर आरक्षण और क्रीमी लेयर के सवाल पर सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग से भाजपा चिंतित है। केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का एक दूसरे से इस्तीफा मांगने से गरमाई सियासत के बीच पार्टी नेतृत्व ने दोनों मंत्रियों को संयम बरतने और गठबंधन को मजबूत करने की नसीहत दी है। पार्टी नेतृत्व ने आरक्षण के मामले में बयानबाजी करने पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की भी खबर ली है। उन्हें इस मुददे पर बयानबाजी से बचने का निर्देश दिया है।