पढ़ें 25 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 25-Sep-2023 Deoria News: पुलिस के खुलासे में है झोल, मां मांग रही जवाब बेटी का किसने बांधा हाथ, पैर There is a flaw in the police's revelations, the mother is demanding answers as to who tied her daughter's hands and feet. There is a flaw in the police's revelations, the mother is demanding answers as to who tied her daughter's hands and feet. और पढ़ें

12:59 AM, 25-Sep-2023 चुनाव की तैयारियों में जुटें कार्यकर्ता : राकेश खलीलाबाद के नेदुला बाईपास चौराहे पर व्यापार मंडल के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राकेश राठौर का स्वागत किया। राज्य मंत्री देवरिया जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। खलीलाबाद के नेदुला बाईपास चौराहे पर व्यापार मंडल के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राकेश राठौर का स्वागत किया। राज्य मंत्री देवरिया जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। और पढ़ें

12:59 AM, 25-Sep-2023 Kushinagar News: मारपीट में घायल किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ा मारपीट में घायल किसान की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई मारपीट में घायल किसान की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई और पढ़ें

12:59 AM, 25-Sep-2023 अलीगढ: दो पहलवान गुटों में चले लाठी-डंडे, तीन जख्मी, मुकदमा दर्ज ख्वाजा चौक निवासी डिब्बा उर्फ शाकिर पहलवान दो दिन पहले हरदुआगंज दंगल में गया था। वहां साथी पहलवान से उसका विवाद हो गया। उस समय वहां कुछ लोगों ने विवाद शांत करा दिया। मगर मोहल्ले में आकर फिर से दोनों के बीच टशनबाजी हो गई। और पढ़ें

12:59 AM, 25-Sep-2023 Deoria News: 33 केवी मेन लाइन का तार बदलने की कवायद, 11 घंटे से 450 गांवों की आपूर्ति ठप Effort to change the wire of 33 KV main line, supply to 450 villages stopped for 11 hours और पढ़ें

12:59 AM, 25-Sep-2023 Kushinagar News: दौड़ प्रतियोगिता में 120 धावक चयनित बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर के स्टेडियम में अखंड हिंद फौज की तरफ से रविवार को दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर के स्टेडियम में अखंड हिंद फौज की तरफ से रविवार को दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई और पढ़ें

12:58 AM, 25-Sep-2023 Kurukshetra News: कुरु भूमि में भगवान ने एक नहीं दो बार धारण किया अपना विराट स्वरूप कुरु भूमि में भगवान ने एक नहीं दो बार धारण किया अपना विराट स्वरूप कुरु भूमि में भगवान ने एक नहीं दो बार धारण किया अपना विराट स्वरूप और पढ़ें

12:57 AM, 25-Sep-2023 उत्तराखंड : निवेश हासिल करने के लिए सीएम धामी जाएंगे विदेश, फ्रांस और स्पेन से बनी बात, आज से लंदन दौरा मुख्यमंत्री के सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, फ्रांसीसी पोमा ग्रुप रोपवे के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। कंपनी के साथ 26 सितंबर को लंदन में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर चर्चा होगी। और पढ़ें

12:57 AM, 25-Sep-2023 Sant Kabir Nagar News: सीएचसी में खून जांच की सुविधा नहीं, मरीज परेशान गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा तो शासन-प्रशासन कर रहा है, लेकिन बदहाल अस्पतालों में न तो मरीजों को सही इलाज मिलता है और न ही अस्पतालों में जरूरी जांच सुविधाएं हैं। सीएचसी सेमरियावां में पैथाेलॉजी जांच की सुविधा लड़खड़ा गई है। गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा तो शासन-प्रशासन कर रहा है, लेकिन बदहाल अस्पतालों में न तो मरीजों को सही इलाज मिलता है और न ही अस्पतालों में जरूरी जांच सुविधाएं हैं। सीएचसी सेमरियावां में पैथाेलॉजी जांच की सुविधा लड़खड़ा गई है। और पढ़ें