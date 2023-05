पढ़ें 21 मई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:28 AM, 21-May-2023 Sant Kabir Nagar News: हादसा और हत्या के बीच उलझी मोहित के मौत की गुत्थी death a yuth in investigation police death a yuth in investigation police और पढ़ें

12:28 AM, 21-May-2023 Kaithal News: पैरा विश्व रैंकिंग तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने जीते दो पदक चेक रिपब्लिक देश के शहर नौवे मेस्तो नडे मेस्ट्रू में हुई पैरा विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कैथल के खिलाड़ी हरविंद्र ने दो पदक हासिल किए। चेक रिपब्लिक देश के शहर नौवे मेस्तो नडे मेस्ट्रू में हुई पैरा विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कैथल के खिलाड़ी हरविंद्र ने दो पदक हासिल किए। और पढ़ें

12:28 AM, 21-May-2023 Lakhimpur Kheri News: ससुर ने बनाया अवैध संबंध का दबाव, बहू ने दे दी जान नीमगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। ससुर के अवैध संबंध बनाने के दबाव के कारण बहू ने जान दे दी। उधर, मायके पक्ष के लोगों ने ससुर और उसके भाई पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस, मामले की जांच में जुटी है। नीमगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। ससुर के अवैध संबंध बनाने के दबाव के कारण बहू ने जान दे दी। उधर, मायके पक्ष के लोगों ने ससुर और उसके भाई पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस, मामले की जांच में जुटी है। और पढ़ें

12:28 AM, 21-May-2023 Mirzapur News: कनेक्शन दिया नहीं, लाखों का भेज दिया बिल Connection not given, bill of lakhs sent Connection not given, bill of lakhs sent और पढ़ें

12:28 AM, 21-May-2023 Sant Kabir Nagar News: गली में बाइक खड़ी करने के विवाद में प्रधान और कोटेदार को पीटा crime in two way crime in two way और पढ़ें

12:28 AM, 21-May-2023 Shahjahanpur News: कोलाघाट पर रामगंगा नदी में डूबे युवक का शव मिला रामगंगा नदी में डूबे 18 वर्षीय फुजैल का शव शनिवार को गोताखोरों ने निकाल लिया। पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया। और पढ़ें

12:27 AM, 21-May-2023 Sant Kabir Nagar News: केबल कटने से अंधेरे में डूबा रहा आधा शहर power cut problem और पढ़ें

12:27 AM, 21-May-2023 Sonipat News: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दंपती और बेटी पर मुकदमा दर्ज Case filed against couple and daughter in fake birth certificate case Case filed against couple and daughter in fake birth certificate case और पढ़ें

12:27 AM, 21-May-2023 Varanasi News: मिट्टी खनन को लेकर दो गांवों के लोगों में मारपीट, लहराए असलहे People of two villages fought over soil mining, waving weapons People of two villages fought over soil mining, waving weapons और पढ़ें

12:26 AM, 21-May-2023 Fatehpur News: यमुना नदी में मिला युवती का शव यमुना नदी में एक युवती का शनिवार शाम शव मिला। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। रस्सी के फंदे से फंसाकर शव को बाहर निकाला गया। चेहरा कंकाल में बदल चुका था। शरीर के कई हिस्से पूरी तरह से सड़ चुके हैं। यमुना नदी में एक युवती का शनिवार शाम शव मिला। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। रस्सी के फंदे से फंसाकर शव को बाहर निकाला गया। चेहरा कंकाल में बदल चुका था। शरीर के कई हिस्से पूरी तरह से सड़ चुके हैं। और पढ़ें