डिजिटल अरेस्ट: ठगों ने पीड़ित से 'सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट्स' में ट्रांसफर कराए ₹2.6 करोड़, ईडी ने तीन को दबोचा

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ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या पांच हो गई है। इससे पहले फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने नॉर्थ गोवा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 9 जून 2025 को दर्ज एफआईआर संख्या 17/2025 के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में पीड़ित को वीडियो कॉल पर रखा गया और उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वह आपराधिक जांच के दायरे में है। उसे मजबूर करके ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा रकम 'सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट्स' (गुप्त निगरानी खाते) में ट्रांसफर करा ली गई।जांच से पता चला कि साइबर फ्रॉड से मिले पैसे एक ऐसे सिस्टम में गए जो बैंकिंग क्रेडिट के तौर पर पैसे लेने, उन्हें कैश में बदलने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 'फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर' लाइसेंस वाली कंपनियों के जरिए विदेशी मुद्रा में बदलने का काम करता था। ये फंड चार सौ से ज्यादा फायदा उठाने वाले अकाउंट्स में बांटे गए। उसे ऐसी कंपनियों में भेजा गया, जिनके डायरेक्टर कागजों पर तो ऐसे लोग थे जिनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन अकाउंट्स कोई और चला रहा था। इसका मकसद, अपराध से हुई कमाई को साफ-सुथरा दिखाना था।इन कंपनियों के अकाउंट्स के खिलाफ 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीड़ितों की 330 शिकायतें व 163 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें 417.49 करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई है। इन अकाउंट्स से 27,850 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, भूषण सूर्यकांत मोये ने उन्हें दिए गए पहचान के दस्तावेजों के आधार पर नेटवर्क की 21 कंपनियां बनाईं। उन कंपनियों और उनके 43 डमी डायरेक्टरों को एक ग्रुप के तौर पर संभाला।इस मामले में अलग-अलग काम के बजाय एक ही बार में उनके इनकम-टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। विलास नारायण पवार ने आरटीजीएस एंट्रीज का इंतजाम किया, जिनसे गलत तरीके से कमाया गया पैसा नेटवर्क के अकाउंट्स तक पहुंचा। शैलेश दगडू चव्हाण ने उन ट्रांसफर के बदले कैश उपलब्ध कराया। ईडी ने इन तीनों आरोपियों के ठिकानों की तलाशी ली है। हैरानी की बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां, आरोपियों की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक जारी रही। इसके चलते उन्हें गिरफ्तार करना और कस्टडी में पूछताछ करना जरूरी हो गया था।