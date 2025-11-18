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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 November 2026

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पढ़ें 7 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 November 2026

लाइव अपडेट

02:30 AM, 07-Nov-2026

Basti News: लेबर रूम में दिखा सांप, दहशत

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडेरवा की बदहाल व्यवस्था के बीच शुक्रवार देर शाम लेबर रूम के पास शौचालय में सांप निकलने से दाई और स्टाफ नर्स हलकान रहीं। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Jaunpur News: सांप काटने से युवक की मौत

Young man dies from snake bite और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026

Maharajganj News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी के साथ जाम से जूझे लोग

Crowds thronged markets on Dhanteras; people faced traffic jams alongside their shopping. और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Jhansi News: चरस तस्कर को तीन माह पांच दिन का कारावास

झांसी। चरस तस्करी के करीब 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने दोषी नाथूराम को तीन माह पांच दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Chandauli News: शुभ मुहूर्त में बाजारों में धनवर्षा, 350 करोड़ का कारोबार

A windfall for markets during the auspicious period; business worth 350 crore recorded.
A windfall for markets during the auspicious period; business worth 350 crore recorded. और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Panchkula News: पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई चौकीदार की जान

पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई चौकीदार की जान और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026

Chandigarh News: गटर के ढ़क्कन चोरी होने वाली खबर के संबंध में कोटस

गटर के ढ़क्कन चोरी होने वाली खबर के संबंध में कोटस और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Jhansi News: बैंक कर्मचारी ने महिला के लोन सेटलमेंट के 53 हजार रुपये हड़पे

झांसी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड (इंडसइंड बैंक) की झांसी बी ब्रांच में तैनात रहे कर्मचारी ने महिला ग्राहक को लोन सेटलमेंट का झांसा देकर उससे 53,302 रुपये हड़प लिए। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026

Maharajganj News: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सोहगीबरवा में होगा तेंदुओं का वैज्ञानिक सर्वे

Scientific survey of leopards to be conducted in Sohgi Barwa to curb human-wildlife conflict और पढ़ें
02:28 AM, 07-Nov-2026

Jaunpur News: दीपावली पर जिला अस्पताल अलर्ट, 11 बेड का बर्न वार्ड तैयार

District hospital on alert for Diwali, 11-bed burn ward ready और पढ़ें
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