पढ़ें 7 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 07-Nov-2026
Basti News: लेबर रूम में दिखा सांप, दहशतसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडेरवा की बदहाल व्यवस्था के बीच शुक्रवार देर शाम लेबर रूम के पास शौचालय में सांप निकलने से दाई और स्टाफ नर्स हलकान रहीं। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jaunpur News: सांप काटने से युवक की मौतYoung man dies from snake bite और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026
Maharajganj News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी के साथ जाम से जूझे लोगCrowds thronged markets on Dhanteras; people faced traffic jams alongside their shopping. और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jhansi News: चरस तस्कर को तीन माह पांच दिन का कारावासझांसी। चरस तस्करी के करीब 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने दोषी नाथूराम को तीन माह पांच दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Chandauli News: शुभ मुहूर्त में बाजारों में धनवर्षा, 350 करोड़ का कारोबार
02:29 AM, 07-Nov-2026
Panchkula News: पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई चौकीदार की जानपुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई चौकीदार की जान और पढ़ें
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02:29 AM, 07-Nov-2026
Chandigarh News: गटर के ढ़क्कन चोरी होने वाली खबर के संबंध में कोटसगटर के ढ़क्कन चोरी होने वाली खबर के संबंध में कोटस और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Jhansi News: बैंक कर्मचारी ने महिला के लोन सेटलमेंट के 53 हजार रुपये हड़पेझांसी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड (इंडसइंड बैंक) की झांसी बी ब्रांच में तैनात रहे कर्मचारी ने महिला ग्राहक को लोन सेटलमेंट का झांसा देकर उससे 53,302 रुपये हड़प लिए। और पढ़ें
02:29 AM, 07-Nov-2026
Maharajganj News: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सोहगीबरवा में होगा तेंदुओं का वैज्ञानिक सर्वेScientific survey of leopards to be conducted in Sohgi Barwa to curb human-wildlife conflict और पढ़ें
02:28 AM, 07-Nov-2026