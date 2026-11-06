न्यूज अपडेट्स: कर्नाटक में महिला पर मगरमच्छ के हमले से बचाई गई महिला; तमिलनाडु में सीएम, जगन के पोस्टर हटाए गए

कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्य में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां परेशानियों से तंग आकर कुमारधारा नदी में आत्महत्या के लिए कूदी एक महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमले के बाद महिला ने जान बचाने के लिए चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात की इस घटना में महिला अपनी जीवनलीला समाप्त करने के इरादे से नदी में कूदी थी, तभी पानी में एक मगरमच्छ ने उसे काट लिया। मगरमच्छ के हमले से घबराकर महिला जोर-जोर से मदद की गुहार लगाने लगी। पास के एक लॉज के कर्मचारियों ने उसकी चीखें सुनीं और तुरंत सुब्रमण्य पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में फंसी महिला को बाहर निकाला। उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के अनुरोध पर महिला की पहचान गुप्त रखी गई है।

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