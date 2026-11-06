न्यूज अपडेट्स: कर्नाटक में महिला पर मगरमच्छ के हमले से बचाई गई महिला; तमिलनाडु में सीएम, जगन के पोस्टर हटाए गए
कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्य में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां परेशानियों से तंग आकर कुमारधारा नदी में आत्महत्या के लिए कूदी एक महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमले के बाद महिला ने जान बचाने के लिए चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात की इस घटना में महिला अपनी जीवनलीला समाप्त करने के इरादे से नदी में कूदी थी, तभी पानी में एक मगरमच्छ ने उसे काट लिया। मगरमच्छ के हमले से घबराकर महिला जोर-जोर से मदद की गुहार लगाने लगी। पास के एक लॉज के कर्मचारियों ने उसकी चीखें सुनीं और तुरंत सुब्रमण्य पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में फंसी महिला को बाहर निकाला। उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के अनुरोध पर महिला की पहचान गुप्त रखी गई है।
सीएम विजय और जगन रेड्डी के कटआउट हटाए गए, शादी समारोह में हुई मुलाकात
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एमआरसी नगर में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के विशाल कटआउट हटा दिए गए। नगर निगम कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की। एक बयान के मुताबिक ये कटआउट सार्वजनिक स्थानों पर बाधा डाल रहे थे और राज्य की नीति का उल्लंघन कर रहे थे। वाईएसआरसीपी समर्थकों ने जगन मोहन रेड्डी के पारिवारिक विवाह समारोह के स्वागत के लिए ये कटआउट लगाए थे। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने सख्त कानूनों का उल्लंघन करने पर इन्हें हटाया। बाद में शाम को, मुख्यमंत्री विजय ने एक निजी होटल में वाई एस अनिल रेड्डी की बेटी श्रेया के भव्य विवाह समारोह में भाग लिया। इस उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में जगन मोहन रेड्डी, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव, अभिनेत्री तृषा, उद्योगपति गौतम अदाणी समेत कई प्रमुख राजनीतिक व कारोबारी हस्तियां शरीक हुईं।