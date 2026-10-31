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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 31 October 2026

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पढ़ें 31 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 31 October 2026

लाइव अपडेट

03:55 AM, 31-Oct-2026

अमर उजाला की ग्राउंड जीरो से पड़ताल: बठिंडा में कैंसर ट्रेन की बदल गई कहानी, अब जाते नहीं... आते हैं मरीज

The story of the 'cancer train' in Bathinda has changed; now, instead of leaving, patients are arriving
ऐसा तब हो पाया है जब मालवा क्षेत्र में कैंसर की स्थिति बिगड़ने पर यहां एम्स और एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट के अलावा कई निजी कैंसर संस्थान स्थापित हुए। हालांकि यह बात भी सच है, कैंसर ट्रेन की दिशा भले ही बदल गई हो लेकिन लोगों की धारणा आज भी नहीं बदल पाई।  और पढ़ें
03:55 AM, 31-Oct-2026

Mandi News: तीन साल बाद भी हिट एंड रन का सुराग नहीं, दोबारा जांच की मांग खारिज

No leads in hit-and-run case even after three years; demand for a fresh investigation rejected और पढ़ें
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03:52 AM, 31-Oct-2026

Mandi News: दो आरोपियों की जमानत खारिज, पुलिस अधिकारी की भूमिका की जांच के आदेश

Bail denied for two accused; probe ordered into police officer's role और पढ़ें
03:44 AM, 31-Oct-2026

आशंका: साबरमती की तर्ज पर रिवरफ्रंट बना तो बढ़ सकता है दिल्ली में बाढ़ का खतरा, पर्यावरण जानकारों ने उठाए सवाल

Developing a riverfront in Delhi along the lines of the Sabarmati project could increase the risk of flooding.
जानकारों का कहना है कि दोनों नदियों की भौगोलिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ऐसे में साबरमती मॉडल को यमुना पर लागू करने से नदी की प्राकृतिक संरचना, बाढ़ के पानी को समाहित करने की क्षमता और खादर क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। और पढ़ें
03:43 AM, 31-Oct-2026

दिल्ली: इंडिया गठबंधन की रैली पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, रेल यात्रियों और मरीजों के लिए बनेगा विशेष कॉरिडोर

Delhi: Drone surveillance to be used for the INDIA alliance rally
ड्रोन के जरिए रामलीला मैदान के साथ आसपास के मार्गों और इलाकों पर भी नजर रखी जाएगी। और पढ़ें
03:43 AM, 31-Oct-2026

दिल्ली: हिन्दू कॉलेज में दाखिले की कथित धांधली का मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, वहां से शिक्षा मंत्रालय

Delhi: Alleged irregularities in admissions at Hindu College reach the Rashtrapati Bhavan
कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन दाखिला प्रक्रिया में गड़बड़ियों और कॉलेज प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए 14 सितंबर से धरने पर बैठे हैं। और पढ़ें
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03:42 AM, 31-Oct-2026

मंगोलपुरी की जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

Massive fire breaks out at a shoe factory in Mangolpuri; four people dead
मंगोलपुरी की जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत और पढ़ें
03:30 AM, 31-Oct-2026

पोलैंड में सांविधानिक संकट: जजों की नियुक्ति पर विवाद, राष्ट्रपति ने छोड़ा विदेश दौरा; क्यों बढ़ा टकराव?

Poland President Cuts Senegal Visit Short as Police Surround Top Court After Chief's Suspension
पोलैंड में प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति कारोल नवरोकी के बीच सांविधानिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। न्यायाधिकरण के मुख्यालय को पुलिस ने घेर लिया है। इस बीच राष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा बीच में छोड़ दिया। आखिर इस टकराव की वजह क्या है और मामला इतना क्यों बढ़ गया? पढ़िए इस रिपोर्ट में।  और पढ़ें
03:30 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: मुस्लिम युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप, शिकायत

मुस्लिम युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप, शिकायत और पढ़ें
03:28 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: बिहार पुलिस का छापा, एक आरोपी को ले गई टीम

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के तिरंगा होटल के पास रहने वाले आकाश मौर्य के घर बिहार पुलिस की टीम ने छापा मारा। यहां आकाश मौर्य, उसके पिता तुलसीराम, चाचा नंद किशोर से पूछताछ की। और पढ़ें
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