{"_id":"6ae41352654d238391009372","slug":"maharashtra-updates-cm-fadnavis-farm-loans-raj-uddhav-thackeray-mumbai-nagpur-pune-politics-crime-other-news-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र अपडेट्स: बांद्रा के एक रेस्तरां में लगी आग; किसान कर्ज माफी के लिए सरकार ने दिए 4000 करोड़ रुपए","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्ज माफी योजना, 2026 के लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से पात्र कर्जदारों के बैंक खातों में योजना के वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए जा सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के माध्यम से यह घोषणा की गई। जीआर में बताया गया कि योजना के बजट मद के तहत 6,551 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। इसमें से सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये जारी करने को स्वीकृति दी। राज्य कैबिनेट ने 2 जून, 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी। सहकारिता समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार ने 21 अक्तूबर को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में पात्र ऋण खातों में लाभ हस्तांतरित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये मांगे गए थे। यह नवीनतम आवंटन इसी प्रस्ताव के बाद किया गया है। विज्ञापन एक मंच पर दिखे सीएम फडणवीस, उद्धव और राज ठाकरे; सरकार ने क्या वादा किया? मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। खास बात ये रही कि उन्होंने विरोधी खेमे के शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच साझा किया। फडणवीस ने कहा कि यह सौहार्द महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। यह पुस्तक 75 कार्टूनिस्टों के कार्यों पर आधारित है। फडणवीस ने मुंबई में कार्टूनिस्टों के लिए एक समर्पित गैलरी स्थापित करने की पहल की घोषणा की। उन्होंने इस परियोजना के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का समर्थन मांगा। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे परिवार में सबसे अच्छे चित्रकार हैं। उनका पहला कार्टून 1979 में प्रकाशित हुआ था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ब्रश किसी भी कार्टूनिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने समाज की विसंगतियों को इंगित करने में कार्टूनिस्टों के महत्व पर जोर दिया। बाल ठाकरे के स्मारक में उनके कार्टून भी प्रदर्शित होंगे। यह पुस्तक लगभग 100 साल के इतिहास का खजाना है। विज्ञापन

Trending Videos

महाराष्ट्र में PET-CT और MRI जांच की नई दरें लागू महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीईटी सीटी स्कैन (PET-CT) और सीटी/एमआरआई CT/MRI जांच के लिए दरें तय कीं। इसका उद्देश्य शुल्कों में एकरूपता लाना और पात्र मरीजों को मुफ्त सेवाएं देना है। पीपीपी मॉडल में शुल्कों पर भ्रम के कारण यह निर्णय लिया गया। भुगतान करने वाले मरीजों को पीईटी सीटी स्कैन के लिए 10,250 रुपये देने होंगे। यह एमजेपीजेएवाई के पैकेज दर 20,500 रुपये से 50 फीसदी कम है। सीटी स्कैन के कंट्रास्ट एजेंट 50 मिलीलीटर के लिए 420 रुपये और 100 मिलीलीटर के लिए 830 रुपये में मिलेंगे। एमआरआई कंट्रास्ट के 10 मिलीलीटर का शुल्क 950 रुपये होगा। मरीजों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं; एमजेपीजेएवाई और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त जांच मिलेगी। सभी भुगतान अस्पताल के बिलिंग डेस्क के माध्यम से ही होंगे।

विज्ञापन

मुंबई के बांद्रा में एक रेस्तरां में लगी आग; किसी के घायल होने की खबर नहीं

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) में लिंकिंग रोड पर स्थित वीएन स्फीयर मॉल की तीसरी मंजिल पर एक रेस्तरां में आग लग गई। बीएमसी के अनुसार, 30 अक्तूबर को सुबह 6:02 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने सुबह 6:28 बजे इसे 'लेवल-II' की आग घोषित कर दिया। आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां और पानी के टैंकर मौके पर भेजे गए। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। बीएमसी ने बताया कि उनकी फायर ब्रिगेड, पुलिस, संबंधित बिजली वितरण कंपनी, 108 एम्बुलेंस और वार्ड के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया था।

नगर निकाय के अनुसार, अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। डिप्टी फायर ऑफिसर एच. वी. गिरकर ने बताया कि आग सुबह-सुबह लगी थी और बांद्रा फायर स्टेशन की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि आग रेस्तरां के किचन और डाइनिंग एरिया में लगी थी, जहां बहुत अधिक धुआं और लपटें होने के कारण आग बुझाने का काम काफी मुश्किल हो गया था।

विज्ञापन

बांद्रा के गरीब नगर इलाके में ध्वस्तीकरण शुरू

मुंबई में पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद, पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में बची हुई 94 संरचनाओं को गिराने का काम शुरू कर दिया है। यह ध्वस्तीकरण अभियान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद चलाया जा रहा है और मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।



Mumbai, Maharashtra: Western Railway begins demolition of 94 remaining structures in the Garib Nagar area of Bandra East after the rehabilitation of eligible families. The demolition drive is being carried out following a Bombay High Court order, with heavy security deployment at the site. — IANS (@ians_india) October 30, 2026 मुंबई में पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद, पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में बची हुई 94 संरचनाओं को गिराने का काम शुरू कर दिया है। यह ध्वस्तीकरण अभियान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद चलाया जा रहा है और मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।