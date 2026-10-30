पढ़ें 30 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
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लाइव अपडेट
12:30 PM, 30-Oct-2026
यमुना में 'जहरीले झाग' पर सियासत: मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी, आप ने दिया चैलेंज; कालिंदी कुंज में दिखी सफेद परत
12:30 PM, 30-Oct-2026
Akka Review: महिलाओं के साम्राज्य में खून, बदला और गद्दी की लड़ाई; कीर्ति-राधिका की वेब सीरीज में कितना दम?
- Akka Review: कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की अदाकारी वाली वेब सीरीज 'अक्का' आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है।
- सीरीज में सत्ता के लिए दो महिलाओं का संघर्ष दिखाया गया है।
- इस रिव्यू में पढ़ें कि यह सीरीज कैसी है और देखने लायक है या नहीं।
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12:30 PM, 30-Oct-2026
Meethe Mein Kya Hai Movie Review: दिवाली पर जुटा परिवार, रिश्तों का ड्रामा दिलचस्प; मगर कहानी जानी-पहचानी
- Meethe Me Kya Hai Review: ऋत्विक भौमिक की अदाकारी वाली फिल्म 'मीठे में क्या है' आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है।
- इसमें पारिवारिक ड्रामा दिखाया गया है।
- इस खबर में पढ़िए कि इस फिल्म की कहानी कैसी है।
12:29 PM, 30-Oct-2026
वाराणसी: ऋण बंद कराने के नाम पर 23 लाख रुपये हड़पे, डीएसए पर धोखाधड़ी का आरोप; केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग
12:28 PM, 30-Oct-2026
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने कहा- स्वास्थ्य सुविधाओं पर चार माह में निर्णय ले सरकार
नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका निस्तारित करते हुए स्वास्थ्य सचिव को चार माह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।और पढ़ें
12:27 PM, 30-Oct-2026
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा में वर्कआउट करना पड़ सकता है भारी, इन एक्सरसाइज से बनाएं दूरी
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12:27 PM, 30-Oct-2026
प्रतापगढ़ में तस्कर बादशाह खान पर पुलिस का शिकंजा: 81.60 लाख की संपत्ति फ्रीज; मकान और दो बाइक जब्त
12:27 PM, 30-Oct-2026
बारिश के बाद बादलों के बीच खिली हल्की धूप, मसूरी की पहाड़ियां चमकींबारिश के बाद बादलों के बीच खिली हल्की धूप, मसूरी की पहाड़ियां चमकीं और पढ़ें
12:26 PM, 30-Oct-2026
रुड़की: रोडवेज कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन, कामकाज और बस संचालन प्रभावित
12:26 PM, 30-Oct-2026