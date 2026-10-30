पढ़ें 30 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

12:28 PM, 30-Oct-2026

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने कहा- स्वास्थ्य सुविधाओं पर चार माह में निर्णय ले सरकार

नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका निस्तारित करते हुए स्वास्थ्य सचिव को चार माह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।