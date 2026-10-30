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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 October 2026

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पढ़ें 30 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 October 2026

लाइव अपडेट

12:30 PM, 30-Oct-2026

यमुना में 'जहरीले झाग' पर सियासत: मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी, आप ने दिया चैलेंज; कालिंदी कुंज में दिखी सफेद परत

Toxic foam appeared in Yamuna at Kalindi Kunj Manoj Tiwari took dip in it prompting challenge from AAP
Delhi Yamuna Water Pollution: दिल्ली में यमुना नदी पर फिर से जहरीला सफेद झाग दिखाई दिए है। छठ से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष यमुना नदी को साफ करने का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आप ने मनोज तिवारी के यमुना में डुबी के बाद एक नया चैलेंज दिया है।  और पढ़ें
12:30 PM, 30-Oct-2026

Akka Review: महिलाओं के साम्राज्य में खून, बदला और गद्दी की लड़ाई; कीर्ति-राधिका की वेब सीरीज में कितना दम?

Kirti suresh and radhika apte starrer web series Akka review
  • Akka Review: कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की अदाकारी वाली वेब सीरीज 'अक्का' आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है। 
  • सीरीज में सत्ता के लिए दो महिलाओं का संघर्ष दिखाया गया है।
  • इस रिव्यू में पढ़ें कि यह सीरीज कैसी है और देखने लायक है या नहीं।
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12:30 PM, 30-Oct-2026

Meethe Mein Kya Hai Movie Review: दिवाली पर जुटा परिवार, रिश्तों का ड्रामा दिलचस्प; मगर कहानी जानी-पहचानी

Ritwik Bhowmik and Ayesha Raza Mishra starrer meethe me kya hai film review
  • Meethe Me Kya Hai Review: ऋत्विक भौमिक की अदाकारी वाली फिल्म 'मीठे में क्या है' आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है। 
  • इसमें पारिवारिक ड्रामा दिखाया गया है। 
  • इस खबर में पढ़िए कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। 
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12:29 PM, 30-Oct-2026

वाराणसी: ऋण बंद कराने के नाम पर 23 लाख रुपये हड़पे, डीएसए पर धोखाधड़ी का आरोप; केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग

Varanasi 23 lakh swindled under pretext closing loan DSA accused fraud case registered action demanded
वाराणसी में ऋण बंद कराने के नाम पर 23 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने डीएसए पर धोखाधड़ी कर रकम लेने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि ऋण समाप्त कराने का भरोसा देकर उससे लाखों रुपये लिए गए, लेकिन ऋण बंद नहीं कराया गया। और पढ़ें
12:28 PM, 30-Oct-2026

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने कहा- स्वास्थ्य सुविधाओं पर चार माह में निर्णय ले सरकार

Uttarakhand High Court said Government should take decision on health facilities within four months

नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका निस्तारित करते हुए स्वास्थ्य सचिव को चार माह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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12:27 PM, 30-Oct-2026

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा में वर्कआउट करना पड़ सकता है भारी, इन एक्सरसाइज से बनाएं दूरी

Air Pollution and Exercise: Workouts You Should Avoid in High Pollution to Protect Your Lungs
Air Pollution and Exercise: दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खासकर एक्सरसाइज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषित हवा में वर्कआउट करने से सांस और फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और पढ़ें
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12:27 PM, 30-Oct-2026

प्रतापगढ़ में तस्कर बादशाह खान पर पुलिस का शिकंजा: 81.60 लाख की संपत्ति फ्रीज; मकान और दो बाइक जब्त

pratapgarh drug smuggler badshah khan property worth 81 60 lakh frozen rajasthan
राजस्थान के प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने तस्कर बादशाह खान की 81.60 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति फ्रीज कराई है। कोटड़ी निवासी बादशाह खान की संपत्तियों में एक रिहायशी मकान, हीरो स्प्लेंडर और टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल शामिल हैं। और पढ़ें
12:27 PM, 30-Oct-2026

बारिश के बाद बादलों के बीच खिली हल्की धूप, मसूरी की पहाड़ियां चमकीं

बारिश के बाद बादलों के बीच खिली हल्की धूप, मसूरी की पहाड़ियां चमकीं और पढ़ें
12:26 PM, 30-Oct-2026

रुड़की: रोडवेज कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन, कामकाज और बस संचालन प्रभावित

Uttarakhand roadways employees protest over six demands bus operations and work affected
लंबित मांगों के समाधान को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने आंदोलन का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी करते हुए निगम प्रबंधन को मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। और पढ़ें
12:26 PM, 30-Oct-2026

पीएम मोदी का गुजरात दौरा LIVE: प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला, बोले- पहले की सरकारों ने किसानों को पूछा नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 30 अक्टूबर (आज) से दो दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राज्य को 14 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दिया। इसके अलावा किसानों के लिए 19 हजार करोड़ की पीएम-किसान की राशि भी जारी करेंगे। और पढ़ें
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