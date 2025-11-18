पढ़ें 14 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
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Ghaziabad News: 20 लाख की लागत से जिले के 10 कुएं होंगे पुनर्जीवितगाजियाबाद। जिला प्रशासन और पूर्वा फाउंडेशन मिलकर ‘अमृत कूप’ योजना के तहत जिले के 10 प्राचीन कुओं को पुनर्जीवित करेंगे। और पढ़ें
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Chandigarh News: विहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूरविहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूर और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026
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Ghaziabad News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शिनाख्त नहींमसूरी। दिल्ली-मेरठ फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। पुलिस को 13 अक्तूबर को सुबह करीब नौ बजे इस घटना की सूचना मिली थी। और पढ़ें
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Chandigarh News: तेंदुए की खाल तस्करी मामले में सुनील और निशा को अग्रिम जमानततेंदुए की खाल तस्करी मामले में सुनील और निशा को अग्रिम जमानत और पढ़ें
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Mirzapur News: बड़े पिता के साथ ड्रेस लेने जा रहे छात्र को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौतStudent going to buy a dress with his uncle run over by a Scorpio; dies. और पढ़ें
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