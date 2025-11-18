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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 14 October 2026

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पढ़ें 14 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 14 October 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 14-Oct-2026

Yamuna Nagar News: आज बादल छाने और कल बारिश के आसार

Cloudy skies today; rain likely tomorrow
बारिश के बाद दूसरे दिन भी आसमान साफ रहा और पूरा दिन धूप निकली। मौसम विभाग ने बुधवार को बादल छाने और वीरवार को बारिश की संभावना जताई है। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Chandigarh News: पीजीजीसी-11 में 150 लोगों ने दिया नशामुक्त भारत का संदेश

पीजीजीसी-11 में 150 लोगों ने दिया नशामुक्त भारत का संदेश और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Oct-2026

Chandigarh News: पुटा चुनाव की अंतिम सूची जारी, 16 तक करे नामांकन

पुटा चुनाव की अंतिम सूची जारी, 16 तक करे नामांकन और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Ghaziabad News: 20 लाख की लागत से जिले के 10 कुएं होंगे पुनर्जीवित

गाजियाबाद। जिला प्रशासन और पूर्वा फाउंडेशन मिलकर ‘अमृत कूप’ योजना के तहत जिले के 10 प्राचीन कुओं को पुनर्जीवित करेंगे। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Chandigarh News: विहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूर

विहान के शतक से पंजाब मजबूत असम के स्कोर से 86 रन दूर और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Mirzapur News: दर्शन-पूजन के दौरान परिजनों से बिछड़े श्रद्धालु की मौत

Devotee dies after getting separated from family during worship and darshan. और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Oct-2026

Ghaziabad News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शिनाख्त नहीं

मसूरी। दिल्ली-मेरठ फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। पुलिस को 13 अक्तूबर को सुबह करीब नौ बजे इस घटना की सूचना मिली थी। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Chandigarh News: तेंदुए की खाल तस्करी मामले में सुनील और निशा को अग्रिम जमानत

तेंदुए की खाल तस्करी मामले में सुनील और निशा को अग्रिम जमानत और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Mirzapur News: बड़े पिता के साथ ड्रेस लेने जा रहे छात्र को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौत

Student going to buy a dress with his uncle run over by a Scorpio; dies. और पढ़ें
01:28 AM, 14-Oct-2026

Yamuna Nagar News: रामलीला में श्रीराम ने तोड़ा शिव का धनुष

रेलवे ग्राउंड में सोमवार की रात सीता स्वयंवर, शिव धनुष भंग और परशुराम-लक्ष्मण संवाद सहित कई प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने संवादों और अभिनय के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। और पढ़ें
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