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सीमा शुल्क क्षेत्र-तीन की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने 27 नवंबर को एक अभियान चलाया। इस दौरान करीब 36 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 12 किलोग्राम केटामाइन जब्त की गई। यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। बैंकॉक जा रहे एक यात्री से पांच किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। यह यात्री थाई एयरवेज की उड़ान संख्या टीजी-318 से यात्रा कर रहा था।यात्री से पूछताछ और एक रिहायशी परिसर में तलाशी ली गई। इसके बाद सात किलोग्राम और केटामाइन बरामद की गई। मादक पदार्थ गिरोह से जुड़े होने के आरोप में दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। तीनों आरोपियों को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।दो अन्य मामलों में एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कार्रवाई की। बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों से करीब 6.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक कैनाबिस जब्त की गई। इसकी कीमत 2.27 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह जब्ती 27 और 28 नवंबर को की गई। दोनों यात्रियों को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।एक अन्य अलग अभियान में सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोना भी जब्त किया। मुंबई पहुंचे पांच यात्रियों से 1,443 ग्राम छुपाया हुआ चौबीस कैरेट सोना बरामद किया गया। इस सोने की कीमत करीब 1.57 करोड़ रुपये है। यह जब्ती समान अवधि के दौरान की गई। सोने की जब्ती के सिलसिले में चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारियां कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत की गईं। सभी मामलों में आगे की जांच की जा रही है। जब्त की गई कुल सामग्री का मूल्य करीब 39.8 करोड़ रुपये है।