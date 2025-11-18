Live
पढ़ें 13 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
लाइव अपडेट
12:30 AM, 13-Oct-2026
Etah News: त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचारत्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026
Mahoba News: पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जानकोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव में रविवार की रात पत्नी से कहासुनी होने पर युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। और पढ़ें
विज्ञापन
12:29 AM, 13-Oct-2026
Jaunpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में चली गई
12:29 AM, 13-Oct-2026
Yamuna Nagar News: आर्यमन शर्मा और वैभव नैय्यर ने हासिल की ब्लैक बेल्ट
12:29 AM, 13-Oct-2026
Gurugram News: भाजपा जिला संगठन में फेरबदल, अजय मीडिया प्रभारीReshuffle in BJP district organization; Ajay appointed media in-charge. और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026
Kaushambi News: मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी
विज्ञापन
विज्ञापन
12:29 AM, 13-Oct-2026
Sant Kabir Nagar News: होटल मालिक की हत्या में चौथा आरोपी गिरफ्तारखलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विधियानी स्टेशन रोड स्थित होट और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026
Etah News: 18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं
12:28 AM, 13-Oct-2026
Hisar News: निगम हाउस की बैठक से पहले 7 विभागों ने नहीं सौंपी एटीआर, पुराने एजेंडों पर जवाब का इंतजारनिगम हाउस की बैठक से पहले 7 विभागों ने नहीं सौंपी एटीआर, पुराने एजेंडों पर जवाब का इंतजार और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026