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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 October 2026

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पढ़ें 13 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 October 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 13-Oct-2026

Etah News: त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार

त्वचा रोग विभाग में 300 मरीजों ने कराया उपचार और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Mahoba News: पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जान

कोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव में रविवार की रात पत्नी से कहासुनी होने पर युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Oct-2026

Jaunpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में चली गई

A school bus full of children went into the canal
A school bus full of children went into the canal और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Yamuna Nagar News: आर्यमन शर्मा और वैभव नैय्यर ने हासिल की ब्लैक बेल्ट

Aryaman Sharma and Vaibhav Nayyar achieve black belts
बैंक कॉलोनी स्थित देव कराटे एकेडमी में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें आर्यमन शर्मा और वैभव नैय्यर ने ब्लैक बेल्ट हासिल की। और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Gurugram News: भाजपा जिला संगठन में फेरबदल, अजय मीडिया प्रभारी

Reshuffle in BJP district organization; Ajay appointed media in-charge. और पढ़ें
12:29 AM, 13-Oct-2026

Kaushambi News: मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी

Devotees paid their respects at the shrine of Goddess Brahmacharini.
मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: होटल मालिक की हत्या में चौथा आरोपी गिरफ्तार

खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विधियानी स्टेशन रोड स्थित होट और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Etah News: 18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं

ASHA workers adamant on demand for 18,000 salary.
18 हजार रुपये वेतन की मांग पर अड़ीं आशाएं और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Hisar News: निगम हाउस की बैठक से पहले 7 विभागों ने नहीं सौंपी एटीआर, पुराने एजेंडों पर जवाब का इंतजार

निगम हाउस की बैठक से पहले 7 विभागों ने नहीं सौंपी एटीआर, पुराने एजेंडों पर जवाब का इंतजार और पढ़ें
12:28 AM, 13-Oct-2026

Hamirpur News: सरीला की 45 पंचायतों में पांच हजार श्रमिकों को मिला काम

हमीरपुर। जिले में सोमवार को वीबी-जीरामजी योजना के तहत विशेष रोजगार सृजन दिवस मनाया गया। और पढ़ें
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