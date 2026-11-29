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सूत्रों के मुताबिक विस्तार में डीएमके को दो और एनसीपी-एसपी को एक पद दिया जाना तय है। असली समस्या टीएमसी से टूट कर एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों की है। इन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका पर लोकसभा स्पीकर सत्र शुरू होने से तत्काल पहले निर्णय ले सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि स्पीकर इस धड़े का एनसीपीआई में विलय को मंजूरी दे देंगे।हाल में अकाली दल ने राजग में वापसी की है। अब डीएमके एनसीपी-एसपी और एनसीपीआई जल्द ही राजग में शामिल होगी।शिवसेना शिंदे गुट अपने मौजूदा आकार के हिसाब से मंत्रिमंडल में दो पद चाह रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के दामन थामने के बाद पार्टी के सांसदों की संख्या 7 से बढ़ कर 13 हो गई है। वर्तमान में पार्टी के हिस्से में बस एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद है। पार्टी चाहती है कि जैसे 12 सीटों वाली जदयू के मंत्रिमंडल में दो सदस्य हैं, ठीक वैसा ही फार्मूला उनके लिए भी तय किया जाए।सूत्रों ने कहा कि तीन दिसंबर को विशेष सत्र समाप्त होने के बाद सरकार विस्तार पर विभिन्न दलों के साथ मंथन करेगी। योजना नए साल से पहले विस्तार को अंतिम रूप देने की है। तब तक एनसीपीआई पर भी रुख स्पष्ट हो जाएगा। सरकार मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दो पद डीएमके और एक पद एनसीपी-एसपी को देने के लिए तैयार है। डीएमके कनिमोझी, डी. राजा को अपने कोटे से मंत्री बनाना चाहती है।