मंत्रिमंडल के विस्तार पर होगी माथापच्ची: डीएमके, एनसीपी-एसपी को मिला है नए साल से पहले मंत्री पद का भरोसा
हिमांशु मिश्र
Updated Sun, 29 Nov 2026 05:29 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 05:29 AM IST
सार
संसद के विशेष सत्र के बाद एनडीए का कुनबा बढ़ाने और मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, डीएमके को दो और राकांपा शरद गुट को एक मंत्री पद मिल सकता है। शिअद के बाद इन दलों की एनडीए में एंट्री संभावित है। शिवसेना शिंदे भी दो मंत्री पद मांग रही है। यह विस्तार नए साल से पहले हो सकता है।
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विस्तार
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के बाद न सिर्फ राजग का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि नए सहयोगियों को सरकार में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार की योजना परिसीमन-महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को संसद की दहलीज पार कराने के बाद नए साल से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को पूरी करना है। विधेयक पर सहयोग के दौरान बातचीत में सरकार ने डीएमके और एनसीपी-एसपी को जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का भरोसा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक विस्तार में डीएमके को दो और एनसीपी-एसपी को एक पद दिया जाना तय है। असली समस्या टीएमसी से टूट कर एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों की है। इन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका पर लोकसभा स्पीकर सत्र शुरू होने से तत्काल पहले निर्णय ले सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि स्पीकर इस धड़े का एनसीपीआई में विलय को मंजूरी दे देंगे।
कुनबे में कौन-कौन होंगे शामिल?
हाल में अकाली दल ने राजग में वापसी की है। अब डीएमके एनसीपी-एसपी और एनसीपीआई जल्द ही राजग में शामिल होगी।
शिवसेना शिंदे पर भी होगा मंथन
शिवसेना शिंदे गुट अपने मौजूदा आकार के हिसाब से मंत्रिमंडल में दो पद चाह रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के दामन थामने के बाद पार्टी के सांसदों की संख्या 7 से बढ़ कर 13 हो गई है। वर्तमान में पार्टी के हिस्से में बस एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद है। पार्टी चाहती है कि जैसे 12 सीटों वाली जदयू के मंत्रिमंडल में दो सदस्य हैं, ठीक वैसा ही फार्मूला उनके लिए भी तय किया जाए।
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कब होगा विस्तार?
सूत्रों ने कहा कि तीन दिसंबर को विशेष सत्र समाप्त होने के बाद सरकार विस्तार पर विभिन्न दलों के साथ मंथन करेगी। योजना नए साल से पहले विस्तार को अंतिम रूप देने की है। तब तक एनसीपीआई पर भी रुख स्पष्ट हो जाएगा। सरकार मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दो पद डीएमके और एक पद एनसीपी-एसपी को देने के लिए तैयार है। डीएमके कनिमोझी, डी. राजा को अपने कोटे से मंत्री बनाना चाहती है।
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सूत्रों के मुताबिक विस्तार में डीएमके को दो और एनसीपी-एसपी को एक पद दिया जाना तय है। असली समस्या टीएमसी से टूट कर एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों की है। इन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका पर लोकसभा स्पीकर सत्र शुरू होने से तत्काल पहले निर्णय ले सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि स्पीकर इस धड़े का एनसीपीआई में विलय को मंजूरी दे देंगे।
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कुनबे में कौन-कौन होंगे शामिल?
हाल में अकाली दल ने राजग में वापसी की है। अब डीएमके एनसीपी-एसपी और एनसीपीआई जल्द ही राजग में शामिल होगी।
शिवसेना शिंदे पर भी होगा मंथन
शिवसेना शिंदे गुट अपने मौजूदा आकार के हिसाब से मंत्रिमंडल में दो पद चाह रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के दामन थामने के बाद पार्टी के सांसदों की संख्या 7 से बढ़ कर 13 हो गई है। वर्तमान में पार्टी के हिस्से में बस एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद है। पार्टी चाहती है कि जैसे 12 सीटों वाली जदयू के मंत्रिमंडल में दो सदस्य हैं, ठीक वैसा ही फार्मूला उनके लिए भी तय किया जाए।
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कब होगा विस्तार?
सूत्रों ने कहा कि तीन दिसंबर को विशेष सत्र समाप्त होने के बाद सरकार विस्तार पर विभिन्न दलों के साथ मंथन करेगी। योजना नए साल से पहले विस्तार को अंतिम रूप देने की है। तब तक एनसीपीआई पर भी रुख स्पष्ट हो जाएगा। सरकार मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दो पद डीएमके और एक पद एनसीपी-एसपी को देने के लिए तैयार है। डीएमके कनिमोझी, डी. राजा को अपने कोटे से मंत्री बनाना चाहती है।