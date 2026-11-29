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दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची बनाएं। हर काम के लिए समय निर्धारित करें और प्राथमिकता तय करें। सभी काम एक ही दिन पूरा करने का दबाव न लें। स्पष्ट योजना से दिमाग को भरोसा रहता है कि कोई जरूरी काम छूटेगा नहीं।बार-बार आने वाले ईमेल और मोबाइल संदेश दिमाग को काम से अलग नहीं होने देते। काम खत्म होने के बाद ईमेल देखना बंद करें या उसके लिए निश्चित समय तय करें। छुट्टी के दौरान भी काम के संदेशों से दूरी बनाए रखें।एक काम छोड़कर दूसरे पर जाने से दिमाग को बार-बार ध्यान बदलना पड़ता है। इससे मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। जहां संभव हो, एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरे की शुरुआत करें।छुट्टी पर जाने से पहले हर काम पूरा करना जरूरी नहीं है। अधूरे कामों की सूची और उन्हें दोबारा शुरू करने की योजना बना लें। इससे छुट्टियों के दौरान भी काम की चिंता कम रहेगी।दफ्तर से घर लौटने के बाद टहलना, कपड़े बदलना या लैपटॉप दूसरे कमरे में रख देना जैसी आदतें अपनाएं। विशेषज्ञ इसे ट्रांजिशन रिचुअल कहते हैं। इससे दिमाग को काम से अलग होकर निजी जीवन में लौटने का संकेत मिलता है।बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 100 साल पहले रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जाइगार्निक ने अपने प्रयोगों में पाया था कि लोग अधूरे छोड़े गए कामों को पूरे हो चुके कामों की तुलना में अधिक याद रखते हैं। बाद के शोधों में इस प्रभाव के नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं मिले, लेकिन अधूरे कामों के बारे में बार-बार सोचने और उससे होने वाले तनाव के संबंध पर अध्ययन हुए हैं।जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज बॉन-राइन-सीग की मनोविज्ञान विशेषज्ञ क्रिस्टीन साइरेक के मुताबिक इंसान में काम पूरा करने और उसका निष्कर्ष पाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। अधूरे काम दिमाग में सक्रिय बने रहते हैं। इससे दोबारा काम शुरू करने में मदद तो मिलती है, लेकिन लगातार उनके बारे में सोचते रहने से तनाव और नींद की परेशानी भी बढ़ सकती है।