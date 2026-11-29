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कंपनी ने खाद्य नियामक से प्रयोगशाला निष्कर्षों में अंतर के कारणों की जांच करने की अपील की। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया था कि जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपाड़ा स्थित कंपनी की विनिर्माण इकाई से लिए गए एक नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवों का एक बड़ा समूह है। शोधित या बोतलबंद पानी में इसकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि पानी के शुद्धीकरण में कहीं चूक हुई है।सूत्रों ने कहा कि प्राथमिक और नामित, दोनों प्रयोगशालाओं ने नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी की सूचना दी थी। इसके बाद नियामक ने 12 अगस्त, 2026 को उस विशिष्ट बैच (पीबी201) की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एफएसएसएआई के ताजा आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बिसलेरी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने नियामक के निर्देश पर अपने बोतलबंद पेयजल के उक्त बैच को पहले ही बाजार से वापस मंगा लिया था जिस पर 12 अगस्त, 2026 को प्रतिबंध लगाया गया था।