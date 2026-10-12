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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 October 2026

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पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 October 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 12-Oct-2026

Bilaspur News: नम्होल मेले में रमना भारती के गीतों ने बांधा समां, देर रात तक झूमे दर्शक

Ramna Bharti's songs captivated the audience at the Namhol Fair; the crowd danced until late into the night.
बिलासपुर। पशु मंडी एवं किसान मेले नम्होल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली लोक संस्कृति और संगीत के नाम रही। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Kaushambi News: दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार

दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Oct-2026

Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग मुकाबले में सुहानी देवी अव्वल

Suhani Devi tops poster-making competition
सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय कॉलेज व्यासपुर में अंतर महाविद्यालय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय की सुहानी देवी ने प्रथम स्थान हासिल किया। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Bilaspur News: जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिलासपुर की टीमों के ट्रायल 18 अक्तूबर को

घुमारवीं (बिलासपुर)। 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिलासपुर जिले की लड़के और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से नवाबगंज के दीपक की हुई थी मौत

गजरौला। असम हाईवे पर गजरौला क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर में नवाबगंज के दीपक की मौत हुई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ था। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Shahjahanpur News: सांड़ की वजह से बाइक से गिरे होमगार्ड की इलाज के दौरान मौत

Home Guard who fell off his bike due to a bull dies during treatment.
तिलहर। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी होमगार्ड करन (59) की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह छह दिन पूर्व सांड़ की वजह से बाइक से गिरकर घायल हो गए थे। और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Oct-2026

Ayodhya News: राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक

राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Jaunpur News: मुकदमा वापस लेने के लिए बच्चे का किया अपहरण, 10 लाख रुपये मांगी रंगदारी, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

Child kidnapped to withdraw a case, ransom of 10 lakh rupees demanded, accused arrested from Mumbai
Child kidnapped to withdraw a case, ransom of 10 lakh rupees demanded, accused arrested from Mumbai और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026

Hisar News: खेत में पानी लगाने के विवाद में किसान पर हमला, पिता, भाई और भाभी पर प्राथमिकी दर्ज

गांव महोब्बतपुर में खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में एक किसान पर उसके पिता, भाई और भाभी ने कस्सी से हमला कर दिया। और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026

Ghaziabad News: कम नंबर आने पर परिजनों ने डाटा तो 10वीं के छात्र ने दी जान

कम नंबर आने पर परिजनों ने डाटा तो 10वीं के छात्र ने दी जान और पढ़ें
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