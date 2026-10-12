पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 12-Oct-2026
Bilaspur News: नम्होल मेले में रमना भारती के गीतों ने बांधा समां, देर रात तक झूमे दर्शक
12:59 AM, 12-Oct-2026
Kaushambi News: दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तारदुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Oct-2026
Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग मुकाबले में सुहानी देवी अव्वल
12:59 AM, 12-Oct-2026
Bilaspur News: जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिलासपुर की टीमों के ट्रायल 18 अक्तूबर कोघुमारवीं (बिलासपुर)। 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिलासपुर जिले की लड़के और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से नवाबगंज के दीपक की हुई थी मौतगजरौला। असम हाईवे पर गजरौला क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर में नवाबगंज के दीपक की मौत हुई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ था। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Shahjahanpur News: सांड़ की वजह से बाइक से गिरे होमगार्ड की इलाज के दौरान मौत
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12:59 AM, 12-Oct-2026
Ayodhya News: राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैकराम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Jaunpur News: मुकदमा वापस लेने के लिए बच्चे का किया अपहरण, 10 लाख रुपये मांगी रंगदारी, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार
12:58 AM, 12-Oct-2026
Hisar News: खेत में पानी लगाने के विवाद में किसान पर हमला, पिता, भाई और भाभी पर प्राथमिकी दर्जगांव महोब्बतपुर में खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में एक किसान पर उसके पिता, भाई और भाभी ने कस्सी से हमला कर दिया। और पढ़ें
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