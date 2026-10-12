Live पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

{"_id":"6acbdcbdcab8398e75086124","slug":"latest-and-breaking-news-today-in-hindi-live-2026-10-12","type":"live","status":"publish","title_hn":"पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

लाइव स्टोरी डेस्क

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST

विज्ञापन