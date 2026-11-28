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बिसलेरी पर अब चलेगा मुकदमा? बंगाल में भी पानी निकला असुरक्षित!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Sat, 28 Nov 2026 09:39 AM IST
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बिसलेरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। गोवा के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी कंपनी के पानी के नमूने जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी है। इससे पहले कंपनी ने अपने पानी को सुरक्षित बताते हुए सफाई दी थी और कहा था कि बिसलेरी का पानी पूरी तरह सुरक्षित है। भारत के बोतलबंद पानी के बाजार में 40% हिस्सेदारी के साथ बिसलेरी सबसे आगे है। ऐसे में कंपनी पर उठे ये सवाल लाखों उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा सकते हैं।
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