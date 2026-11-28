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मणिकम टैगोर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ' सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और पूजा के अधिकारों का सम्मान करना, विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखना और तमिलनाडु के शांतिपूर्ण सामाजिक माहौल की रक्षा करना, हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।'टैगोर ने मंदिर प्रशासन को लेकर अदालत के कदमों, सेवानिवृत्त जजों की एक समिति बनाने और सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को शामिल करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'इस संदर्भ में, मंदिर प्रशासन को लेकर अदालत के कदम, सेवानिवृत्त जजों की समिति का गठन और सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भागीदारी; न्यायपालिका, राज्य प्रशासन और मंदिर प्रशासन के अधिकार क्षेत्रों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।'उन्होंने कहा, 'ऐसे संवेदनशील मामलों में न केवल कानून के शासन को बनाए रखना जरूरी है, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय ढांचे का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।'उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संवेदनशील मामलों में चुनी गई राज्य सरकार की जिम्मेदारियों और संविधान के तहत संघीय ढांचे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, अदालत का आदेश इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जिससे सभी पक्षों के बीच भरोसा और शांति बढ़े, और किसी भी पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का स्पष्ट रुख है कि देश में कानून का शासन कायम रहना चाहिए, और साथ ही तमिलनाडु में शांति, धार्मिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की ओर से, हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह इस मामले में अपने आदेश पर पुनर्विचार करे।'कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी सिकंदर बादशाह दरगाह के पास, तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित 'दीपथून' पत्थर के खंभे पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 28 नवंबर को इस पत्थर के खंभे पर दीप जलाया जाए। कोर्ट ने श्रद्धालुओं को भी इस समारोह में शामिल होने की अनुमति दी और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को तैनात करने का आदेश दिया।इस निर्देश के बाद, सुरक्षा और निगरानी के लिए इलाके में सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने पिछले आदेश की जानबूझकर अवहेलना किए जाने का भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने गौर किया कि उसके निर्देशों और मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष मदुरै जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, 24 नवंबर को 'दीपाथून' पर दीप नहीं जलाया गया था।विवाद तब और गहरा गया जब 24 नवंबर को वार्षिक 'कार्तिगई दीपम' उत्सव के दौरान, 'दीपथून' के बजाय उची पिल्लयार मंदिर के पास 'महा दीपम' जलाया गया।