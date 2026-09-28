अंक ज्योतिष 29 सितंबर: मूलांक 2, 6 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार, काम में मिलेगी सफलता

1 of 10 29 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 29 September 2026: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है और इसी आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के संकेत देखे जाते हैं। 29 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी के लिए कामकाज में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, तो किसी को धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में भी दिन के प्रभाव अलग-अलग रह सकते हैं। आइए जानते हैं जन्म तारीख के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष और किन क्षेत्रों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

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मूलांक 1

आज काम से जुड़े मामलों में आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हर फैसले पर अच्छी तरह विचार करें। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसलिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी होगा।किसी बात पर आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें। परिवार में किसी जरूरी विषय पर चर्चा के दौरान आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नियमित समय पर भोजन करने और दिनचर्या व्यवस्थित रखने पर ध्यान दें।

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- हरा

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मूलांक 2

आज किसी पुरानी चिंता का समाधान मिलने से मन को राहत मिल सकती है। लंबे समय से जिस विषय को लेकर असमंजस था, उसमें स्थिति कुछ स्पष्ट होने की संभावना है। मित्रों और करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मूड बेहतर रहेगा। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी की बात पर बिना जांच-पड़ताल किए भरोसा न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से जरूरी कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- मैरून

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मूलांक 3

आज आपकी कल्पनाशीलता और नए तरीके से काम करने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेखन, शिक्षा, कला या रचनात्मक काम से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रह सकता है। किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क या मुलाकात हो सकती है, जिससे बीती बातें याद आएंगी। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम को लेकर योजना बन सकती है और घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। खानपान में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- गुलाबी

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