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त्रिपुरा ग्राम समिति चुनाव में 79 फीसदी वोटिंग: फायरिंग में उम्मीदवार समेत दो घायल; क्या हुआ मतदान केंद्र में?

Mon, 28 Sep 2026 11:35 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 28 Sep 2026 11:35 PM IST
सार

त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम समितियों के चुनाव में सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान हुआ। इसी दौरान गोमती जिले में मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी में एक उम्मीदवार समेत दो लोग घायल हो गए। आयोग को राजनीतिक दलों की तीन शिकायतें भी मिली हैं। आखिर मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग कैसे हुई? शिकायतों में क्या आरोप लगाए गए और अंतिम मतदान प्रतिशत कितना रहेगा?

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Tripura Gram Samiti Election: 79% Turnout, Candidate Among Two Injured in Firing Outside Polling Booth
मतदान केंद्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम समितियों के चुनाव में सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान गोमती जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक उम्मीदवार समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीन शिकायतें भी मिली हैं। मतदान का अंतिम आंकड़ा निर्वाचन अधिकारियों की डायरियों और मतपत्रों के हिसाब का सत्यापन पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

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गोमती के मतदान केंद्र के बाहर क्या हुआ?
गोमती जिले के वारेंबारी एसबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक उम्मीदवार और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल गोलीबारी की घटना को लेकर अन्य विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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कितने मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान?
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल 1,550 मतदान केंद्रों में से 1,095 केंद्रों पर मतदान कराया गया। इन केंद्रों पर करीब 6,68,247 मतदाता मतदान के लिए निर्धारित थे। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और कुछ मतदान केंद्रों पर शाम चार बजे के बाद भी मतदान जारी रहा। सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। हालांकि, अंतिम मतदान प्रतिशत अभी जारी नहीं किया गया है।
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राजनीतिक दलों ने क्या शिकायतें कीं?
राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीन शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में मुख्य रूप से मतदान केंद्रों से पोलिंग एजेंटों को हटाने या उन्हें मतदान केंद्र के भीतर रहने की अनुमति नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन शिकायतों पर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।


कितनी सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका है?
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ग्राम समिति की 1,623 सीटें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। वहीं, जिन सीटों के लिए मतदान हुआ, वहां बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग अब मतदान से जुड़े रिकॉर्ड और मतपत्रों का सत्यापन करेगा। इसके बाद मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा।

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