त्रिपुरा ग्राम समिति चुनाव में 79 फीसदी वोटिंग: फायरिंग में उम्मीदवार समेत दो घायल; क्या हुआ मतदान केंद्र में?

त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम समितियों के चुनाव में सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान गोमती जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक उम्मीदवार समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीन शिकायतें भी मिली हैं। मतदान का अंतिम आंकड़ा निर्वाचन अधिकारियों की डायरियों और मतपत्रों के हिसाब का सत्यापन पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

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गोमती जिले के वारेंबारी एसबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक उम्मीदवार और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल गोलीबारी की घटना को लेकर अन्य विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल 1,550 मतदान केंद्रों में से 1,095 केंद्रों पर मतदान कराया गया। इन केंद्रों पर करीब 6,68,247 मतदाता मतदान के लिए निर्धारित थे। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और कुछ मतदान केंद्रों पर शाम चार बजे के बाद भी मतदान जारी रहा। सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। हालांकि, अंतिम मतदान प्रतिशत अभी जारी नहीं किया गया है।राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीन शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में मुख्य रूप से मतदान केंद्रों से पोलिंग एजेंटों को हटाने या उन्हें मतदान केंद्र के भीतर रहने की अनुमति नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन शिकायतों पर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ग्राम समिति की 1,623 सीटें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। वहीं, जिन सीटों के लिए मतदान हुआ, वहां बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग अब मतदान से जुड़े रिकॉर्ड और मतपत्रों का सत्यापन करेगा। इसके बाद मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा।