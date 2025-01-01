फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   karnataka kasturirangan report farmers shivakumar

'कर्नाटक सरकार किसानों के साथ': सीएम शिवकुमार ने किन वादों-फैसलों का जिक्र किया, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में क्या?

Sun, 20 Sep 2026 12:23 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, चिक्कामगलूरू।
पीटीआई, चिक्कामगलूरू। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 20 Sep 2026 12:23 AM IST
सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को लेकर  किसानों को उनके हितों की रक्षा का भरोसा दिया है। सरकार पहले से खेती कर रहे किसानों को नहीं हटाने, लंबित भूमि अधिकार मामलों को निपटाने और जरूरी कानूनी संशोधन पर विचार करेगी। केरल की तर्ज पर भौतिक सर्वे और केंद्र के साथ चर्चा की भी बात कही गई है। विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट और सूखे पर चर्चा होगी।
 

विज्ञापन
karnataka kasturirangan report farmers shivakumar
डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री कर्नाटक - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिमी घाट के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर कर्नाटक में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट का मुद्दा फिर गरमा गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को चिक्कमगलूरू के बालेहोन्नूर में किसानों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को सातवां मसौदा जारी किया था, जिसमें पश्चिमी घाट के बड़े हिस्से को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है। इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। कर्नाटक सरकार पहले भी केंद्र के ऐसे मसौदों को खारिज करती रही है।
विज्ञापन


कर्नाटक में कितने इलाके पर असर पड़ने की बात?
मसौदे में छह राज्यों के कुल 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक में 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके दायरे में आएगा। इसमें 10 जिलों के 33 तालुक और 1,449 गांव शामिल हैं। किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों की चिंता है कि इसका असर खेती, आजीविका और भविष्य के विकास पर पड़ सकता है।
विज्ञापन


अहम आंकड़े और फैसले
20,668 वर्ग किमी: कर्नाटक में प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र।
33 तालुक: मसौदे के दायरे में आने वाले तालुकों की संख्या।
1,449 गांव: राज्य के इतने गांव प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल हैं।
56,000 वर्ग किमी: छह राज्यों में प्रस्तावित कुल पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र।
27 जुलाई 2026: केंद्र ने सातवां मसौदा जारी किया।
तीन दिन: सोमवार से कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और सूखे पर विशेष विधानसभा सत्र।
124 तालुक: अब तक कर्नाटक में सूखाग्रस्त घोषित किए गए तालुक।

किसानों को मुख्यमंत्री ने क्या भरोसा दिया?
सीएम शिवकुमार ने कहा कि पहले से जमीन पर खेती कर रहे किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबित भूमि अधिकार से जुड़े आवेदनों के निपटारे के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार नए अतिक्रमण की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने वन विभाग को पहले से खेती कर रहे किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: 'सिस्टम बनाम छात्र’ पर राहुल को धर्मेंद्र प्रधान का जवाब: गिनाईं योजनाएं और आंकड़े; क्या है पूरा मामला?


रिपोर्ट पर सरकार आगे क्या कदम उठाएगी?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को देखते हुए जरूरी कानूनी संशोधनों पर विचार करेगी। केरल की तर्ज पर प्रभावित इलाकों का भौतिक सर्वे कराने और उच्चस्तरीय समिति बनाने के सुझाव पर भी विचार होगा। सरकार इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेगी और जरूरत पड़ी तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को केंद्र के पास ले जाएगी। सोमवार से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के साथ सूखे की स्थिति पर भी चर्चा होगी।

स्थानीय नेताओं और संगठनों की क्या मांग है?
बैठक में अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट की कमियों और उसके संभावित असर का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि क्षेत्र में पहले से ही कई संरक्षित इलाके हैं और वन संबंधी पाबंदियों के कारण किसान परेशान हैं। उन्होंने केरल की तरह भौतिक सर्वे कराने, मालnad-तटीय क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में मान्यता देने और पानी के लिए अलग आवंटन की मांग की। उनका कहना है कि यह क्षेत्र कर्नाटक की कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से सांसदों के साथ सर्वदलीय बैठक और केंद्रीय वन मंत्री की मौजूदगी में भी बैठक बुलाने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed