पढ़ें 21 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
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01:00 AM, 21-Aug-2026
Bhiwani News: बहल व लोहारू में अत्यधिक दोहन से भूजल संकट गहराया
01:00 AM, 21-Aug-2026
Mandi News: बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 21 दिन का नोटिस दिया
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01:00 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्यागांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
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Hamirpur (Himachal) News: बीबीए ने बीए इतिहास की टीम को हराकर जीता क्रिकेट मैचBBA won the cricket match by defeating the BA History team. और पढ़ें
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12:59 AM, 21-Aug-2026
Bhadohi News: मोक्षधाम तक पहुंचने में विकास की अग्निपरीक्षा, कीचड़ में फंसी व्यवस्था
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