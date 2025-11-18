फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 21 August 2026

Live

पढ़ें 21 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Latest and Breaking News Today in Hindi Live 21 August 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 21-Aug-2026

Bhiwani News: बहल व लोहारू में अत्यधिक दोहन से भूजल संकट गहराया

Groundwater crisis deepens in Bahl and Loharu due to over-exploitation.
बहल व लोहारू में अत्यधिक दोहन से भूजल संकट गहराया और पढ़ें
01:00 AM, 21-Aug-2026

Mandi News: बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 21 दिन का नोटिस दिया

Electricity board employees have given a 21-day notice.
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की सुंदरनगर इकाई की बैठक वीरवार को प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। और पढ़ें
विज्ञापन
01:00 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्या

गांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: 53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल

53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Nainital News: नंदा महोत्सव... शहर में लगेंगी लाइट्स, आकर्षक पंडाल बनेंगे

नंदा महोत्सव... शहर में लगेंगी लाइट्स, आकर्षक पंडाल बनेंगे और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Hamirpur (Himachal) News: बीबीए ने बीए इतिहास की टीम को हराकर जीता क्रिकेट मैच

BBA won the cricket match by defeating the BA History team. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bhadohi News: मोक्षधाम तक पहुंचने में विकास की अग्निपरीक्षा, कीचड़ में फंसी व्यवस्था

The 'trial by fire' of development to reach the cremation ground; the system mired in mud
The 'trial by fire' of development to reach the cremation ground; the system mired in mud और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Nainital News: बीडी पांडे अस्पताल में जल्द मिलेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक

प्रभारी पीएमएस बोलीं- शासन स्तर पर बालरोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनाती का मिला है आश्वासन और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: घुटनों तक भरे पानी में उतराए दावे

घुटनों तक भरे पानी में उतराए दावे और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed