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एक कॉल और तुरंत एक्शन: भारतीय तटरक्षक बल बने फरिश्ता: अंडमान के पास घायल वियतनामी नागरिक को बचाया

Mon, 05 Oct 2026 09:48 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 05 Oct 2026 09:48 AM IST
सार

अंडमान के इंदिरा पॉइंट के पास MT Sun 09 पर घायल वियतनामी नागरिक को भारतीय नौसेना ने तेजी से रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार दिया और हालत स्थिर होने के बाद कैंपबेल बे में आगे के इलाज के लिए सुरक्षित पहुंचाया।

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Indian Coast Guard plays guardian angel rescues injured Vietnamese national near Andaman
बचाया गया वियतनामी नागरिक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में समुद्र के बीच एक बार फिर भारतीय नौसेना की तत्परता देखने को मिली। 4 अक्टूबर 2026 की सुबह इंदिरा पॉइंट के पास एक व्यापारी जहाज MT Sun 09 पर सवार वियतनामी नागरिक घायल हो गया। समुद्र में अचानक पैदा हुई इस मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलते ही अंडमान एवं निकोबार कमान (ANC) ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नौसेना के एक जहाज को तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना किया गया और घायल व्यक्ति को नाव के जरिए जहाज तक पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया।

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सूचना मिलते ही हरकत में आई कमान
मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी मिलते ही अंडमान एवं निकोबार कमान ने बिना समय गंवाए बचाव अभियान की तैयारी शुरू कर दी। मामला समुद्र के ऐसे हिस्से का था, जहां किसी घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाना आसान नहीं होता। ऐसे में नौसेना की टीम ने उपलब्ध संसाधनों के साथ तेजी से कार्रवाई की।
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नाव के जरिए घायल तक पहुंची नौसेना की टीम
नौसेना के एक जहाज को इंदिरा पॉइंट के आसपास भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद समुद्र में नाव के जरिए ऑपरेशन चलाया गया और घायल वियतनामी नागरिक को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे नौसेना के जहाज पर लाने के बाद तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। मेडिकल टीम ने उसकी हालत पर लगातार नजर रखी और जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
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हालत स्थिर होने के बाद कैंपबेल बे भेजा गया
प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों को स्थिर किया गया। इसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए सुरक्षित तरीके से कैंपबेल बे पहुंचाया गया। वहां उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस तरह समुद्र में शुरू हुई मदद की प्रक्रिया सुरक्षित चिकित्सा केंद्र तक पहुंचने के साथ पूरी हुई।


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समुद्र में जिंदगी बचाने की प्रतिबद्धता फिर हुई साबित
अंडमान एवं निकोबार कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी साझा की। कमान ने कहा कि इस तेज और समन्वित कार्रवाई ने समुद्र में सुरक्षा और लोगों की जान बचाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को फिर साबित किया है। दूर समुद्र में किसी दूसरे देश के नागरिक के लिए भारतीय नौसेना की यह त्वरित मदद मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है।

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